Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/indoneziya-2039231113.html
Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов
Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов - РИА Новости, 03.09.2025
Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов
Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:06:00+03:00
2025-09-03T02:06:00+03:00
экономика
россия
индонезия
сергей лавров
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров. Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
https://ria.ru/20250826/indonezija-2037611096.html
https://ria.ru/20250211/indoneziya-1998528051.html
россия
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индонезия, сергей лавров, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Индонезия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз
Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов

Лавров рассказал о переговорах с Индонезией об участии в добыче углеводородов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".
"Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Индонезия и Россия обсудили план строительства АЭС
26 августа, 11:27
Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия.
"Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
Посол Индонезии в России Жозе Тавареш - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Индонезия приглашает российских инвесторов в энергетику, заявил посол
11 февраля, 06:19
 
ЭкономикаРоссияИндонезияСергей ЛавровЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала