Россия и Индонезия ведут переговоры по добыче углеводородов

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия и Индонезия ведут переговоры об участии российских экономических операторов в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете "Компас". "Ведутся переговоры об участии российских экономоператоров в добыче углеводородов на индонезийском шельфе, поставках нефти и сжиженного природного газа. Имеются и другие перспективные идеи", - заявил Лавров. Он отметил, что новые горизонты в развитии сотрудничества между странами откроет заключение соглашения о свободной торговле между Индонезией и Евразийским экономическим союзом, членом которого является Россия. "Видим задачу правительств в том, чтобы содействовать прямым контактам между нашими деловыми кругами, создавать для этого благоприятные условия. Координирующая роль в этом процессе отводится Российско-Индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству", - подчеркнул глава МИД РФ.
