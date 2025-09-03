https://ria.ru/20250903/indiya-2039342158.html

РЭЦ обозначил шаги для расширения несырьевого экспорта в Индию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) видит перспективы увеличения несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Индию, для этого необходимо принятие комплексных решений по улучшению условий двусторонней торговли, заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в ходе бизнес-ланча "Россия-Индия: экономика будущего" на Восточном экономическом форуме.По словам главы РЭЦ, сегодня российский экспорт в Индию на 90% представлен энергоресурсами. В структуре поставок несырьевого неэнергетического экспорта выделяются минеральные удобрения, металлургическая и лесопромышленная продукция."С 2022 года товарооборот между Россией и Индией увеличился почти в 6 раз и превысил 63 миллиарда долларов, это хорошая динамика. При этом объемы несырьевого экспорта оставляют большой нереализованный потенциал. Мы видим возможности для наращивания поставок в Индию по широкой номенклатуре товаров - от базовой сельхозпродукции до товаров высокого передела", - сказала Никишина.Она обозначила направления работы, которые позволят нарастить объем ННЭ.Во-первых, создание "нового экспорта", в том числе углубление технологического сотрудничества. Для этого РЭЦ считает важным облегчить таможенно-тарифное регулирование, благодаря чему Россия сможет поставлять на рынок больше конкурентоспособной продукции.Во-вторых, проработка механизмов для трансграничных платежей, развитие инвестиционного и страхового сотрудничества и решение проблем с логистикой. Как подчеркнула глава РЭЦ, необходимо системно привлекать Индию как партнера для обсуждения регуляторики транспортно-логистических коридоровВ-третьих, дальнейшее расширение текущих поставок. В частности, аналитики РЭЦ видят высокий потенциал роста уже в ближайшие годы поставок продукции АПК, удобрений и металлургии на фоне увеличения численности населения Индии, необходимости обеспечения продовольственной безопасности и растущих потребностей обрабатывающей промышленности страны.Отдельно генеральный директор РЭЦ подчеркнула важность стимулирования делового диалога, создания условий для более регулярного b2b-взаимодействия между двумя странами.Кроме того, по словам Никишиной, важно продолжать совершенствовать меры поддержки экспорта. Сейчас бизнесу доступны услуги на каждом этапе экспортного проекта. В 2024 году Группа РЭЦ оказала экспортно-импортную поддержку почти тысяче предприятий на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Поддержку получил бизнес из АПК, машиностроения, ЛПК, химической промышленности, фармацевтической и косметической отрасли.Уже в сентябре представительство РЭЦ в Индии проводит реверсную бизнес-миссию с участием крупнейших индийских импортеров масло-жировой продукции. В рамках визита для индийской делегации организовано посещение московского офиса Группы РЭЦ, а также производственных площадок и наливных терминалов российских компаний в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Калининграде. По оценке РЭЦ, объем возможных контрактов по итогам миссии может достичь 100 миллионов долларов.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

