Посол Индии отметил важность укрепления культурных связей с Россией

Посол Индии отметил важность укрепления культурных связей с Россией

2025-09-03

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Индия придает важное значение укреплению культурных связей с Россией, заявил посол Индии Винай Кумар на церемонии открытия павильона Индии в рамках Московской международной книжной ярмарки. Московская международная книжная ярмарка в 38-й раз открылась в столице в среду, она будет проходить до 7 сентября в 57-м павильоне на ВДНХ. Более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также из Белоруссии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и КНДР принимают участие в ярмарке. Почетным гостем ММКЯ-2025 стала Республика Индия, которая проведет на своем стенде более 50 тематических мероприятий. Свои книги представят более 50 индийских издательств, на ярмарке можно найти более 2500 книг на официальных языках Индии. "Цель нашего участия - углубить связи между народами. И речь не только о книгах и литературе, но обменом уникальным опытом, который позволяет лучше понять, что такое Индия, что такое медитация, экономика и как меняется и развивается моя страна. В течение всех пяти дней ярмарки мы будем предлагать гостям обширную культурную программу", - сказал посол Индии. По его словам, посетителей павильона ждут лекции о литературе и философии Индии, практические занятия медитацией и многое другое. Он также рассказал, что специально для участия в ярмарке 22 произведения индийской литературы были переведены на русский язык - это литература для детей, книги о йоге и аюрведе. Со своей стороны директор департамента МИД РФ по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов назвал индийский павильон на ММКЯ "настоящим украшением выставки". "Всем известно богатство культуры, философии, духовности Индии. Эта культура - одна из цивилизационных вершин человечества, которая оказала влияние на многие регионы. Россия не исключение. Вы знаете, как любима, почитаема, изучаема и постигаема индийская литература", - сказал Алимов. "Отношения между нашими странами в прекрасном состоянии. Мы дополняем дипломатию высшего уровня, дипломатией культурной. Это очень важно для развитие связей во всех отношениях", - заключил дипломат.

