Эксперты рассказали, как выбрать лососевую икру - РИА Новости, 03.09.2025
07:09 03.09.2025
Эксперты рассказали, как выбрать лососевую икру
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Выбирая лососевую икру, необходимо отдавать предпочтение крупным производителям, также стоит обращать внимание на температурные условия хранения продукции, рассказали РИА Новости эксперты Роскачества.
"При выборе лососевой икры стоит отдавать предпочтение крупным производителям, продукция которых известна и много лет присутствует на рынке. Также стоит обратить внимание на условия реализации икры, икра должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника", - поделились эксперты.
Они также отметили, что при выборе жестяной банки рекомендуется смотреть на ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости. "Также нужно потрясти банку перед покупкой - если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, важно обращать внимание на среднюю стоимость икры. Если продукт стоит ниже этой стоимости, то лучше воздержаться от покупки. "Некоторые недобросовестные производители могут подмешивать имитированную икру к натуральной... при этом даже та часть, что является натуральной икрой, может быть низкого качества, хотя по маркировке продукт позиционируется как натуральная лососевая икра", - добавили в организации.
Там также напомнили, что лососевая икра может быть разной - икра горбуши, кеты, нерки, реже - кижуч, чавыча и сима. В то же время недобросовестные производители могут мешать икру разных рыб и выдать ее под названием "лососевая икра".
Эксперты пояснили, что икра разных видов лососевых отличается по размеру, цвету и цене. "Самая распространенная - игра горбуши, которая обладает нейтральным вкусом, ярко оранжевым цветом и средним диаметром икринок. Икра форели имеет плотную оболочку, бывает и желтой (темно-желтой), и красной (ярко-красной), а во вкусе есть небольшая горчинка", - рассказали они.
Вместе с тем, икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши, ее цвет темно-красный с преобладанием бордового оттенка, уточняется в сообщении. По вкусу она характерно горьковатая. Икра нерки - самая мелкая, примерно 3 миллиметра, ярко-красного цвета, вкус со свойственной горчинкой.
