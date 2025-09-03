https://ria.ru/20250903/gosduma-2039506345.html

В Госдуме опровергли слухи о передаче сообщений в MAX государству

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сообщения и фотографии пользователей в мессенджере MAX не будут по умолчанию передавать государству из-за предустановки мессенджера на всех продаваемых в России устройствах с понедельника, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Очередной слух про MAX - с 1 сентября 2025 года из-за предустановки мессенджера MAX на всех продаваемых в России устройствах личные сообщения и фотографии пользователей "будут автоматически передаваться в руки государства". Это в корне не соответствует действительности. Подобные утверждения — типичный миф, который приписывают любому приложению из перечня предустанавливаемого ПО", - сказал собеседник агентства. По словам депутата, фактически закон о предустановке программного обеспечения касается только производителей устройств. "При этом закон не предусматривает обязательного использования этих приложений пользователями и никак не меняет правила хранения или передачи личных данных. Что касается безопасности переписки и файлов, MAX использует стандартные отраслевые технологии: шифрование TLS для передачи сообщений и хранение данных исключительно в российских дата-центрах", - добавил парламентарий. Он отметил, что любые слухи о "передаче в руки государства по умолчанию" не имеют ни технической, ни юридической основы и распространяются теми, кто пытается дискредитировать отечественный мессенджер.

