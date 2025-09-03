https://ria.ru/20250903/germanija-2039425439.html
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Это антидипломатия: вместо того чтобы налаживать диалог, Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия Трампа. Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны!" - написала Вайдель в соцсести X*. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание. Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
