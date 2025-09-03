Рейтинг@Mail.ru
16:38 03.09.2025
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
Мерц подрывает усилия Трампа по Украине, заявили в Германии
в мире
украина
германия
россия
фридрих мерц
дональд трамп
алиса вайдель
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. "Это антидипломатия: вместо того чтобы налаживать диалог, Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия Трампа. Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны!​" - написала Вайдель в соцсести X*. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание. Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, дональд трамп, алиса вайдель
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Алиса Вайдель
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия американского президента Дональда Трампа по Украине, заявила сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
"Это антидипломатия: вместо того чтобы налаживать диалог, Мерц своей эскалационной риторикой подрывает мирные усилия Трампа. Этот канцлер представляет угрозу безопасности для нашей страны!​" - написала Вайдель в соцсести X*.
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
Вчера, 16:10
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России Владимира Путина, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание.
Ранее Мерц назвал Женеву подходящим местом для переговорной площадки по Украине.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Вчера, 12:34
 
