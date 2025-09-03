https://ria.ru/20250903/gaz-2039431043.html

Путин заявил о потребности Китая в поставках газа из России

Путин заявил о потребности Китая в поставках газа из России - РИА Новости, 03.09.2025

Путин заявил о потребности Китая в поставках газа из России

Президент России Владимир Путин заявил о потребности растущей китайской экономики в поставках газа из РФ. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о потребности растущей китайской экономики в поставках газа из РФ."Есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья у нас. В конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

