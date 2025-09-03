https://ria.ru/20250903/forum-2039419966.html
Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области - РИА Новости, 03.09.2025
Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
Всероссийский образовательный форум "Область будущего" принимает Липецкая область в лагере "Прометей", событие объединило молодых ИT-специалистов, разработчиков РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:31:00+03:00
2025-09-03T16:31:00+03:00
2025-09-03T16:31:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039419480_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_49c98a1d0aeddaf6f1a32f12dc89274f.jpg
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" принимает Липецкая область в лагере "Прометей", событие объединило молодых ИT-специалистов, разработчиков и цифровых художников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России и из-за рубежа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, форум проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" и "IT-ИСКУССТВО". Первая смена объединила подростков от 14 до 17 лет и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. На смену было подано 1142 заявки из 77 регионов страны. Артамонов отметил, что участников смены "IT-ГОРОД" ждет интенсивная работа в профильных мастерских, где они будут создавать цифровые продукты по группам в зависимости от уровня навыков и выбранных сфер развития. Лучшие проекты смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить поддержку до 1,5 миллиона рублей. По мнению губернатора, форум "Область будущего" стал важной площадкой для самореализации молодежи в сфере цифровых технологий. "Уверен, что участники не только получат новые знания и компетенции, но и внесут реальный вклад в цифровое развитие. ИT-сфера открывает безграничные возможности для профессионального роста и создания инновационных проектов, и мы создаем все условия для того, чтобы в Липецкой области молодые специалисты могли реализовать свой потенциал", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250829/lipetsk-2038317287.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039419480_130:0:2406:1707_1920x0_80_0_0_a788437324bcc6d92648f2c34ef0307b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
Всероссийский форум "Область будущего" начался в "Прометее" в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" принимает Липецкая область в лагере "Прометей", событие объединило молодых ИT-специалистов, разработчиков и цифровых художников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России и из-за рубежа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, форум проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" и "IT-ИСКУССТВО". Первая смена объединила подростков от 14 до 17 лет и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. На смену было подано 1142 заявки из 77 регионов страны.
Артамонов отметил, что участников смены "IT-ГОРОД" ждет интенсивная работа в профильных мастерских, где они будут создавать цифровые продукты по группам в зависимости от уровня навыков и выбранных сфер развития. Лучшие проекты смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить поддержку до 1,5 миллиона рублей.
По мнению губернатора, форум "Область будущего" стал важной площадкой для самореализации молодежи в сфере цифровых технологий.
"Уверен, что участники не только получат новые знания и компетенции, но и внесут реальный вклад в цифровое развитие. ИT-сфера открывает безграничные возможности для профессионального роста и создания инновационных проектов, и мы создаем все условия для того, чтобы в Липецкой области молодые специалисты могли реализовать свой потенциал", — сказал Артамонов.