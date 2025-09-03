https://ria.ru/20250903/forum-2039419966.html

Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" принимает Липецкая область в лагере "Прометей", событие объединило молодых ИT-специалистов, разработчиков и цифровых художников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России и из-за рубежа, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, форум проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" и "IT-ИСКУССТВО". Первая смена объединила подростков от 14 до 17 лет и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. На смену было подано 1142 заявки из 77 регионов страны. Артамонов отметил, что участников смены "IT-ГОРОД" ждет интенсивная работа в профильных мастерских, где они будут создавать цифровые продукты по группам в зависимости от уровня навыков и выбранных сфер развития. Лучшие проекты смогут принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи и получить поддержку до 1,5 миллиона рублей. По мнению губернатора, форум "Область будущего" стал важной площадкой для самореализации молодежи в сфере цифровых технологий. "Уверен, что участники не только получат новые знания и компетенции, но и внесут реальный вклад в цифровое развитие. ИT-сфера открывает безграничные возможности для профессионального роста и создания инновационных проектов, и мы создаем все условия для того, чтобы в Липецкой области молодые специалисты могли реализовать свой потенциал", — сказал Артамонов.

