Эстония примет участие в закупке оружия у США для Украины - РИА Новости, 03.09.2025
16:06 03.09.2025
Эстония примет участие в закупке оружия у США для Украины
в мире
украина
сша
эстония
алар карис
сергей лавров
марк рютте
нато
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Эстонии примет участие в закупке вооружения у США для Украины, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО. "Инициатива США по закупке оружия - великолепная инициатива в этом направлении (помощи Украины - ред.).... Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этим", - заявил Карис. Президент также добавил, что правительство Эстонии готово предоставить военных для силы "коалиции желающих" для "гарантии мира на Украине". Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
украина
сша
эстония
в мире, украина, сша, эстония, алар карис, сергей лавров, марк рютте, нато
В мире, Украина, США, Эстония, Алар Карис, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Эстонии примет участие в закупке вооружения у США для Украины, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
МИД Эстонии призвал Европу готовиться к отправке войск на Украину
19 ноября 2024, 10:18
"Инициатива США по закупке оружия - великолепная инициатива в этом направлении (помощи Украины - ред.).... Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этим", - заявил Карис.
Президент также добавил, что правительство Эстонии готово предоставить военных для силы "коалиции желающих" для "гарантии мира на Украине".
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Страны НАТО не готовы противостоять России без участия США
25 декабря 2024, 16:10
 
В миреУкраинаСШАЭстонияАлар КарисСергей ЛавровМарк РюттеНАТО
 
 
