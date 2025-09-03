https://ria.ru/20250903/estonija-2039414707.html

Эстония примет участие в закупке оружия у США для Украины

Эстония примет участие в закупке оружия у США для Украины

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Власти Эстонии примет участие в закупке вооружения у США для Украины, заявил в среду эстонский президент Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. Речь идет об участии в инициативе PURL – Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-участниц НАТО. "Инициатива США по закупке оружия - великолепная инициатива в этом направлении (помощи Украины - ред.).... Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этим", - заявил Карис. Президент также добавил, что правительство Эстонии готово предоставить военных для силы "коалиции желающих" для "гарантии мира на Украине". Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

