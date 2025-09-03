Рейтинг@Mail.ru
14:12 03.09.2025
Ефимов: инвесторы построят на востоке Москвы восемь школ и детсадов
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Инвесторы построят на востоке Москвы восемь школ и детсадов, рассчитанных в общей сложности почти на 1,7 тысячи мест, семь из них передадут в городскую систему образования, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В настоящий момент в Восточном административном округе инвесторы строят восемь объектов образования в районах Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Перово и Северное Измайлово. Суммарная площадь объектов превысит 24,8 тысячи квадратных метров. В общей сложности они рассчитаны почти на 1,7 тысячи мест: 250 школьных и 1425 дошкольных", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, девелопер ФСК возводит в районе Гольяново комплекс, в состав которого войдут школа на 250 учеников и детсад для 125 воспитанников, а группа ПИК в Метрогородоке построит детский сад с бассейном на 250 мест.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в районе Нагатинский Затон после реконструкции школы № 1770, в которой специалисты обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки и выполнили внутреннюю отделку. Школу оснастили современным оборудованием и мебелью.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
