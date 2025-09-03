https://ria.ru/20250903/efimov-2039184033.html

Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ

Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ - РИА Новости, 03.09.2025

Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ

На западе Москвы назначенные городом операторы реорганизуют семь площадок площадью более 20,6 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:12:00+03:00

2025-09-03T11:12:00+03:00

2025-09-03T11:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. На западе Москвы назначенные городом операторы реорганизуют семь площадок площадью более 20,6 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков составляет более 552 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Западном административном округе столицы операторы КРТ реорганизуют неэффективно используемые территории площадью 20,6 гектара. Градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков, расположенных в восьми районах, составляет 552,2 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. В результате будут сформированы сбалансированные городские пространства, где рядом с домом люди смогут получить необходимые услуги и найти работу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Предназначенные к реорганизации площадки расположены на территории восьми районов Западного административного округа. Часть запланированного там жилья будет строится в рамках программы реновации, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, совокупная площадь квартир составит около 170 тысяч квадратных метров. Почти 140 тысяч квадратных метров отведено под образовательную и общественно-деловую инфраструктуру.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реализации трех проектов КРТ в Пресненском и Хорошёвском районах. На территориях, сейчас занятых устаревшими складами, административными зданиями и другими объектами, планируется построить свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости.Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250901/efimov-2038838443.html

https://ria.ru/20250831/efimov-2038647755.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)