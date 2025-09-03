Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ - РИА Новости, 03.09.2025
11:12 03.09.2025
Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ
Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ - РИА Новости, 03.09.2025
Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ
На западе Москвы назначенные городом операторы реорганизуют семь площадок площадью более 20,6 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 03.09.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. На западе Москвы назначенные городом операторы реорганизуют семь площадок площадью более 20,6 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков составляет более 552 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В Западном административном округе столицы операторы КРТ реорганизуют неэффективно используемые территории площадью 20,6 гектара. Градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков, расположенных в восьми районах, составляет 552,2 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. В результате будут сформированы сбалансированные городские пространства, где рядом с домом люди смогут получить необходимые услуги и найти работу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Предназначенные к реорганизации площадки расположены на территории восьми районов Западного административного округа. Часть запланированного там жилья будет строится в рамках программы реновации, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, совокупная площадь квартир составит около 170 тысяч квадратных метров. Почти 140 тысяч квадратных метров отведено под образовательную и общественно-деловую инфраструктуру.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реализации трех проектов КРТ в Пресненском и Хорошёвском районах. На территориях, сейчас занятых устаревшими складами, административными зданиями и другими объектами, планируется построить свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости.Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы программы КРТ

Ефимов: семь площадок на западе Москвы реорганизуют операторы по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. На западе Москвы назначенные городом операторы реорганизуют семь площадок площадью более 20,6 гектара по программе комплексного развития территорий (КРТ), градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков составляет более 552 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Западном административном округе столицы операторы КРТ реорганизуют неэффективно используемые территории площадью 20,6 гектара. Градостроительный потенциал отведенных под редевелопмент участков, расположенных в восьми районах, составляет 552,2 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. В результате будут сформированы сбалансированные городские пространства, где рядом с домом люди смогут получить необходимые услуги и найти работу", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Предназначенные к реорганизации площадки расположены на территории восьми районов Западного административного округа. Часть запланированного там жилья будет строится в рамках программы реновации, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, совокупная площадь квартир составит около 170 тысяч квадратных метров. Почти 140 тысяч квадратных метров отведено под образовательную и общественно-деловую инфраструктуру.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реализации трех проектов КРТ в Пресненском и Хорошёвском районах. На территориях, сейчас занятых устаревшими складами, административными зданиями и другими объектами, планируется построить свыше 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Заголовок открываемого материала