Ефимов: Москва выделила 11 участков для инвестпроектов в Коммунарке

Ефимов: Москва выделила 11 участков для инвестпроектов в Коммунарке

Москва с 2022 года выделила 11 земельных участков общей площадью почти 10 гектаров для возведения в Коммунарке многопрофильных комплексов в рамках масштабных...

2025-09-03T09:12:00+03:00

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Москва с 2022 года выделила 11 земельных участков общей площадью почти 10 гектаров для возведения в Коммунарке многопрофильных комплексов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), совокупно там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На предоставленной в аренду земле инвесторы в течение пяти лет должны построить комплексы с офисами, банками, магазинами, кафе и ресторанами."Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест в разных частях столицы, а также к решению крупных градостроительных задач. В частности, город выделил 11 земельных участков площадью почти 10 гектаров для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер. В рамках реализации МаИП там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, больше половины договоров аренды заключено за последние полтора года. В частности, в текущем году для двух объектов инвесторы получили около 1,3 гектара земли. Например, запланирован комплекс площадью свыше 43 тысяч квадратных метров около бульвара Мечникова.

москва

