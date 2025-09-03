https://ria.ru/20250903/efimov-2039179732.html
Ефимов: Москва выделила 11 участков для инвестпроектов в Коммунарке
03.09.2025
Ефимов: Москва выделила 11 участков для инвестпроектов в Коммунарке
Москва с 2022 года выделила 11 земельных участков общей площадью почти 10 гектаров для возведения в Коммунарке многопрофильных комплексов в рамках масштабных...
2025-09-03T09:12:00+03:00
2025-09-03T09:12:00+03:00
2025-09-03T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Москва с 2022 года выделила 11 земельных участков общей площадью почти 10 гектаров для возведения в Коммунарке многопрофильных комплексов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), совокупно там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.На предоставленной в аренду земле инвесторы в течение пяти лет должны построить комплексы с офисами, банками, магазинами, кафе и ресторанами."Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест в разных частях столицы, а также к решению крупных градостроительных задач. В частности, город выделил 11 земельных участков площадью почти 10 гектаров для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер. В рамках реализации МаИП там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, больше половины договоров аренды заключено за последние полтора года. В частности, в текущем году для двух объектов инвесторы получили около 1,3 гектара земли. Например, запланирован комплекс площадью свыше 43 тысяч квадратных метров около бульвара Мечникова.
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dac91730118fb23942b7a8a409d4f5.png
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Москва выделила 11 участков для инвестпроектов в Коммунарке
Ефимов: Москва выделила 11 участков для масштабных инвестпроектов в Коммунарке
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Москва с 2022 года выделила 11 земельных участков общей площадью почти 10 гектаров для возведения в Коммунарке многопрофильных комплексов в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП), совокупно там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
На предоставленной в аренду земле инвесторы в течение пяти лет должны построить комплексы с офисами, банками, магазинами, кафе и ресторанами.
"Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры, созданию рабочих мест в разных частях столицы, а также к решению крупных градостроительных задач. В частности, город выделил 11 земельных участков площадью почти 10 гектаров для строительства многофункциональных комплексов на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа, где формируется административно-деловой кластер. В рамках реализации МаИП там планируют построить почти 850 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, больше половины договоров аренды заключено за последние полтора года. В частности, в текущем году для двух объектов инвесторы получили около 1,3 гектара земли. Например, запланирован комплекс площадью свыше 43 тысяч квадратных метров около бульвара Мечникова.