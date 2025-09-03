Рейтинг@Mail.ru
В Курской области дрон атаковал микроавтобус - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/dron-2039421231.html
В Курской области дрон атаковал микроавтобус
В Курской области дрон атаковал микроавтобус - РИА Новости, 03.09.2025
В Курской области дрон атаковал микроавтобус
Украинский дрон "ждун" атаковал в курской Судже микроавтобус "Народного фронта", один из пассажиров получил контузию, сообщили в общественном движении. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:34:00+03:00
2025-09-03T16:34:00+03:00
в мире
суджа
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
КУРСК, 3 сен – РИА Новости. Украинский дрон "ждун" атаковал в курской Судже микроавтобус "Народного фронта", один из пассажиров получил контузию, сообщили в общественном движении. "Боец "Фокс" вместе со своими товарищами выехал на задание в Суджу. В пути он снимал обстановку в городе. Через пару секунд удар в "буханку" — дрон "ждун". Такие дроны, несущие взрывчатку, незаметно подлетают к намеченной позиции, приземляются и переходят в режим ожидания. Как только цель оказывается в зоне досягаемости, дрон внезапно взлетает и наносит удар. Удар пришелся на место, где сидел "Фокс", – говорится в Telegram-канале движения "Народный фронт" по Курской области. Уточняется, что товарищи доставили бойца в госпиталь с контузией, он уже восстановился.
https://ria.ru/20250903/bpl-2039268578.html
суджа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, суджа, курская область
В мире, Суджа, Курская область
В Курской области дрон атаковал микроавтобус

В Курской области дрон атаковал микроавтобус "Народного фронта"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 3 сен – РИА Новости. Украинский дрон "ждун" атаковал в курской Судже микроавтобус "Народного фронта", один из пассажиров получил контузию, сообщили в общественном движении.
"Боец "Фокс" вместе со своими товарищами выехал на задание в Суджу. В пути он снимал обстановку в городе. Через пару секунд удар в "буханку" — дрон "ждун". Такие дроны, несущие взрывчатку, незаметно подлетают к намеченной позиции, приземляются и переходят в режим ожидания. Как только цель оказывается в зоне досягаемости, дрон внезапно взлетает и наносит удар. Удар пришелся на место, где сидел "Фокс", – говорится в Telegram-канале движения "Народный фронт" по Курской области.
Уточняется, что товарищи доставили бойца в госпиталь с контузией, он уже восстановился.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Калуге беспилотник упал на жилой дом
Вчера, 08:04
 
В миреСуджаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала