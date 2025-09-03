https://ria.ru/20250903/dron-2039421231.html

В Курской области дрон атаковал микроавтобус

В Курской области дрон атаковал микроавтобус - РИА Новости, 03.09.2025

В Курской области дрон атаковал микроавтобус

Украинский дрон "ждун" атаковал в курской Судже микроавтобус "Народного фронта", один из пассажиров получил контузию, сообщили в общественном движении. РИА Новости, 03.09.2025

КУРСК, 3 сен – РИА Новости. Украинский дрон "ждун" атаковал в курской Судже микроавтобус "Народного фронта", один из пассажиров получил контузию, сообщили в общественном движении. "Боец "Фокс" вместе со своими товарищами выехал на задание в Суджу. В пути он снимал обстановку в городе. Через пару секунд удар в "буханку" — дрон "ждун". Такие дроны, несущие взрывчатку, незаметно подлетают к намеченной позиции, приземляются и переходят в режим ожидания. Как только цель оказывается в зоне досягаемости, дрон внезапно взлетает и наносит удар. Удар пришелся на место, где сидел "Фокс", – говорится в Telegram-канале движения "Народный фронт" по Курской области. Уточняется, что товарищи доставили бойца в госпиталь с контузией, он уже восстановился.

