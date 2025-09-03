https://ria.ru/20250903/dron-2039388067.html

Силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью

2025-09-03

Силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего сентября с 09.30 мск до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

