Силы ПВО сбили три беспилотника над Брянской областью
2025-09-03T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего сентября с 09.30 мск до 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
брянская область
