В Донецке сделали инсталляцию в память о детях, погибших в Беслане

ДОНЕЦК, 3 сен – РИА Новости. Памятную инсталляцию о детях, погибших в Беслане и на Донбассе, установили в школе, пострадавшей от обстрелов ВСУ, рассказал РИА Новости в среду руководитель "Молодой гвардии" в республике Сергей Добровольский. "Сегодня мы находимся в Донецке, 91-я школа на Бирюзова. Этот район был постоянно под обстрелами (со стороны ВСУ – ред.), в эту школу было три прямых попадания. Сейчас мы находимся в сгоревшем кабинете химии, и сегодня мы почтили память погибших детей на Донбассе, и также мы не могли обойти стороной события, которые происходили в Беслане. Мы почтили память погибших детей. И также мы пригласили сотрудников наших силовых ведомств почтить память десяти героев, которые тогда погибли при освобождении и при уничтожении этой "нечисти" (террористов – ред.)", - сказал Добровольский. Он добавил, что в спортзале донецкой школы были оборудованы парты со школьными принадлежностями и стоящими на них лампадками. Одновременно с этим на полу - детские игрушки. "Эта акция была направлена на то, чтобы показать, что у нас есть дети, в Донбассе, которые также погибли от рук террористов и больше никогда в жизни не придут в школу, и никогда не сядут за свою парту. Это ни в коем случае забывать нельзя", - подытожил Добровольский. Утром 1 сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу №1 в Беслане во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду. Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также десять сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, два сотрудника МЧС и 15 милиционеров. Ранены были 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

