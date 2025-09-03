Рейтинг@Mail.ru
Костромская область сократила госдолг еще на 472,9 млн руб
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
11:38 03.09.2025
Костромская область сократила госдолг еще на 472,9 млн руб
КОСТРОМА, 3 сен – РИА Новости. Костромская область сократила государственный долг ещё на 472,9 миллиона рублей, выполнив все необходимые условия федеральной программы реструктуризации бюджетных кредитов, сообщила администрация региона. Сообщается, что правительство РФ приняло положительное решение по списанию Костромской области расходов 2024 года, связанных с реализацией приоритетных социальных задач. Об этом губернатору Сергею Ситникову доложил директор департамента финансов Костромской области Игорь Замураев. "Региональный долг сокращен на 472,9 миллиона рублей, долговая нагрузка на областной бюджет снижена до 54,6%. Для сравнения - данный показатель на начало 2017 года составлял 143,3%... Наш регион выполнил условия федеральной программы реструктуризации бюджетных кредитов, и правительством принято положительное решение по снижению задолженности. Нам приняли работы с семьями участников специальной военной операции и участниками спецоперации", - доложил Игорь Замураев. Губернатор подчеркнул важность снижения абсолютного долга, а не только процентного. Как отметил директор департамента финансов, также в комиссию будут направлены документы для списания ещё 1,3 миллиарда рублей. Ещё одна заявка будет направлена в министерство финансов до конца года. Это расходы на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обновления подвижного состава общественного транспорта, развития опорных населенных пунктов, реализацию национальных проектов. "Это серьезные суммы, активно работайте с Минфином, чтобы списание проходило побыстрее. Темпы набрали хорошие", - обратился к профильному департаменту Сергей Ситников.
Костромская область сократила госдолг еще на 472,9 млн руб

Костромская область сократила государственный долг ещё на 472,9 миллиона рублей

Вид на Кострому с Волги
Вид на Кострому с Волги - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Светлана Балашова
Перейти в медиабанк
Вид на Кострому с Волги. Архивное фото
