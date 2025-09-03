https://ria.ru/20250903/disbalansy-2039451945.html

Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле

Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле

Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:16:00+03:00

2025-09-03T17:16:00+03:00

2025-09-03T17:30:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039450256_0:137:3123:1894_1920x0_80_0_0_96810f65a8d25cf59a0d805149a8c6e3.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин."Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/putin-2039459853.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, шос