https://ria.ru/20250903/disbalansy-2039451945.html
Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле
Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле
Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:16:00+03:00
2025-09-03T17:16:00+03:00
2025-09-03T17:30:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039450256_0:137:3123:1894_1920x0_80_0_0_96810f65a8d25cf59a0d805149a8c6e3.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Дисбалансы в мировой торговле нужно решать переговорами, заявил президент России Владимир Путин."Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их всё-таки нужно решать в ходе переговорного процесса", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039459853.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039450256_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_691858719e751d90e60cc83b6d44d9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
Путин рассказал, как лучше решать дисбалансы в мировой торговле
Путин призвал переговорами решать дисбалансы в мировой торговле