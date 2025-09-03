https://ria.ru/20250903/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику

Магнитные бури: что это, чем опасны, влияние на человека, причины появления

Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику

Магнитные бури — сильное возмущение магнитного поля земли. С чем они связаны и чем вызваны, причины появления, что это такое на самом деле, их суть. Подробно о... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:25:00+03:00

2025-09-03T12:25:00+03:00

2025-09-03T12:27:00+03:00

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Магнитные бури — сильное возмущение магнитного поля земли. С чем они связаны и чем вызваны, причины появления, что это такое на самом деле, их суть. Подробно о шкале и уровнях магнитных бурь, как магнитное поле влияет на организм человека и какие меры помогут не болеть во время природных изменений, — в материале РИА НовостиМагнитные буриТе, кто жалуется на головную боль, боль в сердце и общее недомогание во время дождя или резкой перемены погоды, сложно переживают магнитные бури, которые случаются около шести раз в год и могут длиться больше недели. Геомагнитная буря, или магнитный шторм (другое название этого явления), может спровоцировать ухудшения в работе электрических устройств, интернета и мобильной связи. Действительно ли магнитные бури настолько опасны?"Магнитные бури - это явление, о котором многие говорят, но его реальная опасность зачастую сильно преувеличена. Как бизнес-психолог, я рассматриваю влияние таких факторов не только с точки зрения физического здоровья, но и того, как они отражаются на нашем психоэмоциональном состоянии и повседневной эффективности”, - говорит Екатерина Стецюра, эксперт в бизнес-психологии.По словам эксперта, важно понимать: для большинства людей магнитные бури не представляют серьёзной угрозы. Основной дискомфорт испытывают те, кто уже подвержен стрессу или имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В такие периоды действительно могут усиливаться головные боли, слабость, чувство разбитости. Но часто эти симптомы связаны не столько с магнитными бурями, сколько с общим состоянием организма и не готовностью человека адаптироваться к изменениям."Важно вовремя распознавать сигналы стресса и управлять ими. Магнитные бури могут быть очередным поводом для того, чтобы напомнить себе о необходимости заботиться о здоровье. Осознание реакции на такие внешние факторы - это ключ к успешному управлению собственным состоянием и продуктивностью. В то время, как медиапространство часто раздувает опасность магнитных бурь, истина в том, что многие из нас способны минимизировать их воздействие простыми действиями: здоровым сном, физической активностью и снижением уровня стресса”, - отмечает психолог.СутьСолнечный ветер — поток выброшенных из Солнца заряженных частиц, который движется со скоростью около 400 км/с и может проникать в магнитное поле Земли. Когда солнечный ветер встречает магнитное поле Земли, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц. Однако когда солнечный ветер становится особенно сильным или идет в определенном направлении, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли. Как раз это взаимодействие солнечного ветра и магнитосферы Земли и называется магнитной бурей.Причины появленияОдна из наиболее распространенных причин появления магнитных бурь — вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают большое количество энергии и заряженных частиц. Вторая причина — корональные выбросы. Это выбросы из короны Солнца, а точнее — из зон пониженных температур, которые могут содержать заряженные частицы и магнитные поля. Именно они влияют на магнитное поле планеты.Уровни и шкалаОпасность магнитной бури определяется уровнем ее интенсивности, которая обозначается индексом Dst. Рассчитывается данный показатель с помощью магнитометров, расположенных на станциях на магнитном экваторе Земли. Умеренные бури оцениваются в от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл. В состоянии спокойствия диапазон шкалы колеблется в пределах от -20 до 20 нТл.Для понимания ученые используют индекс G, который обозначает отдельный уровень опасности геомагнитной бури и степень ее влияния на электричество, связь, людей, животных и т. д. По данной шкале магнитные бури подразделяются на пять уровней:Отдельно в расчетах применяются K-индекс и Kp-индекс. Первый обозначает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала, второй — планетарный индекс. Каждый из них помогает определить интенсивность магнитной бури и уровень ее опасностиКак прогнозируют магнитные буриВ России составлением прогнозов занимается Физический институт Российской академии наук (ФИАН), в США — Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Прогнозирование магнитных бурь — сложный процесс, который включает в себя наблюдение за солнечной активностью и мониторинг изменений в магнитном поле Земли. Специалисты по магнитным бурям используют множество инструментов, чтобы прогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных инструментов для прогнозирования магнитных бурь — мониторинг солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, выбросы и другие события, они порождают заряженные частицы, которые движутся в том числе в направлении Земли. Космические аппараты могут наблюдать за этими событиями и предупреждать о возможных последствиях для магнитных бурь.Другой инструмент для прогнозирования — мониторинг магнитного поля Земли. Когда заряженные частицы Солнца входят в магнитное поле планеты, они могут вызвать временные изменения в нем, которые можно измерить. Ученые используют математические модели, прогнозируя, как заряженные частицы от Солнца будут взаимодействовать с магнитным полем Земли и к каким последствиям это может привести.Чтобы предотвратить негативные последствия от магнитных бурь, в первую очередь защищаются линии электропередачи. Для этого используются системы автоматического регулирования напряжения и защитные устройства для быстрого отключения части сети. Специальными защитными экранами и системами управления энергопотреблением, которые могут помочь снизить риск повреждения, защищаются спутники. Эти же способы рекомендуется использовать для защиты электронных устройств. В любом случае компании и организации работают над разработкой новых технологий, которые могут быть более устойчивыми к магнитным бурям. Например, некоторые авиакомпании разрабатывают новые системы навигации с использованием более надежных методов, чтобы избежать проблем.Влияние магнитных бурь на техникуБольшая опасность магнитных бурь в том, что они способны навредить человеку косвенно, влияя на технику и электросистемы. Их способность образовывать электрический ток в предметах, содержащих металл, может легко спровоцировать сильные скачки напряжения, возгорания и взрывы. Подвергнуть себя опасности можно не только при работе со сложным электрическим оборудованием, но и даже используя водоснабжение: магнитные бури образуют ток в трубах, заряжая воду.Также геомагнитный шторм влияет на радиосвязь, GPS и другие навигационные системы, так как мешает распространению сигналов в ионосфере. Это приводит к неправильному определению местоположения и дальнейшего направления. Плюс из-за того, что бури расширяют атмосферу, тормозятся околоземные спутники и космические аппараты.Как магнитные бури влияют на человекаНа вопрос "Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?" однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, именно во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты. Наиболее подвержены ухудшению здоровья метеочувствительные люди и те, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но это не гарантирует безопасность даже для здорового человека, не страдающего какими-либо хроническими заболеваниями.Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей “Тёплые беседы” считает, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие. Изменения в магнитном поле способны нарушить работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Существенное влияние они оказывают и на функциональность мозга, может развиться гипоксия тканей. Даже у здоровых людей иногда появляются симптомы вроде головной боли, усталости и плохого настроения. Особенно сильно такие изменения ощущают метеозависимые люди.Симптомы и признакиНаиболее частые симптомы, которые могут появиться во время магнитных бурь:Дополнительно под влиянием космических изменений запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток и ухудшается настроение. У людей, страдающих различными психоэмоциональными расстройствами, может развиться излишняя возбудимость. В некоторых случаях может наблюдаться воспаление суставов, боль в спине, тяжесть в ногах.Как пережить магнитную бурюСамым явным признаком воздействия магнитных бурь на организм человека является сильная головная боль, которая в итоге провоцирует мигрень, бессонницу, плохое настроение, тошноту и пр. Чтобы избавиться от нее, врачи рекомендуют принять обезболивающее лекарство, успокоительное и постараться поспать. Если головная боль во время геомагнитного шторма случается не первый раз, в дальнейшем следует подготавливать свой организм к очередному воздействию космических изменений: наладить режим дня, снизить интенсивность физических нагрузок, принимать успокоительные и искать во всем только положительные эмоции.В особую группу риска попадают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как воздействие геомагнитных бурь напрямую влияет на кровообращение. Этот факт был научно доказан российскими учеными, выяснившими, что число госпитализированных больных во время магнитных бурь увеличивается в 1,5 раза. И чаще всего попадают в больницу с инфарктом миокарда, поражением сосудов головного мозга, сильной болью в сердце и тахикардией.Чтобы обезопасить себя, следует придерживаться следующих рекомендаций врачей:Самое главное — не быть мнительным. Многие люди, узнав о приближении магнитных бурь, начинают опасаться самого плохого, что в итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения.ПрофилактикаХотя магнитные бури не представляют непосредственной угрозы для здоровья людей, все-таки нужно быть готовым к разным исходам. Тем более в некоторых моментах основную роль берет на себя воля случая. Вот несколько советов, как подготовиться к влиянию космических изменений:В случае магнитной бури следуйте инструкциям местных властей и специалистов по магнитным бурям. Они могут дать вам рекомендации по безопасности и помочь снизить риски.Последствия магнитных бурь в историиСамая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года. Тогда в США полностью отключилась телефонная связь, сломались предохранители, сбоило электричество и происходили пожары. Позже о неприятных последствиях сообщили в Европе и Южном полушарии: в некоторых городах были полностью нарушены подводные телеграфные кабели. При этом впервые в истории северное сияние дошло до самых низких широт.Вторая катастрофическая буря произошла 13 марта 1989 года. Из-за нее в канадской провинции Квебек на девять часов было отключено электричество и вся инфраструктура вышла из строя всего за две минуты. Часть спутников потеряла связь с Землей на несколько часов. Были утрачены изображения, погода, последние данные GPS, были сбои в радиосвязи. Северное сияние во время бури наблюдалось в Мексике и Крыму.Следующая солнечная буря, которая принесла немало проблем, была в 2003 году. Из-за нее в Швеции произошло отключение электроэнергии на час. Со спутниками была потеряна связь на несколько часов.

