Фигурант дела о взрыве в Самаре заявил, что заболел туберкулезом
Фигурант дела о взрыве в Самаре заявил, что заболел туберкулезом - РИА Новости, 03.09.2025
Фигурант дела о взрыве в Самаре заявил, что заболел туберкулезом
2025-09-03
САМАРА, 3 сен - РИА Новости. Фигурант дела о взрыве у здания правительства Самарской области заявил, что заболел туберкулезом, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального окружного военного суда, приступившего к рассмотрению дела. "Я приболел. У меня туберкулез. Я на таблетках, (у меня - ред.) заторможенное состояние", - сказал подсудимый Сергей Семакин на заседании. В среду Центральный окружной военный суд в Самаре провел первое заседание по уголовному делу Семакина, которому вменяют совершение теракта (часть 1 статьи 205 УК РФ) и незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Ранее в СК РФ сообщали, что 27 февраля 2025 года около 5.30 утра пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал к зданию правительства Самарской области на автомобиле, за рулем которого был сын. При этом сын не знал о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал. Гособвинение на заседании в суде сообщило, что подсудимый нашел ручную осколочную гранату РГД-5 на городском кладбище в Самаре в 2024 году. Эту гранату он и бросил в сторону входа в правительство Самарской области. Сам Семакин в суде признал вину частично, отрицая умысел по статье о теракте.
