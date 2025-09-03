https://ria.ru/20250903/britanija-2039420861.html

Британия обсуждает с Данией и Швецией поставки военных кораблей, пишут СМИ

в мире

швеция

дания

норвегия

кир стармер

ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания после заключения соглашения о поставке британских фрегатов типа 26 для норвежского флота обсуждает сделки о поставке военных судов с Данией и Швецией, сообщает газета Times со ссылкой на источники. В конце августа власти Норвегии заявили, что будут закупать британские фрегаты типа 26 для своего флота. Поставка начнётся в 2030 году. Кроме Британии власти Норвегии рассматривали возможность закупки кораблей у Франции, Германии и США. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что сделка с Норвегией оценивается в 10 миллиардов фунтов стерлингов. "Великобритания ведет активные переговоры о поставках военных кораблей для всей Скандинавии, что может стать серьезным стимулом для оборонной промышленности Великобритании. Переговоры с Данией и Швецией продолжаются", - пишет издание. По информации источников газеты, речь идет о фрегатах типа 31 Arrowhead 140, которые производит фирма Babcock International на своем предприятии в Шотландии. Данный тип кораблей является новой разработкой и также поступит на вооружение британских ВМС взамен фрегатам типа 21. Переговоры с Данией уже находятся на финальном этапе, в то время как соглашение о поставке четырех судов Швеции может быть подписано до конца года, пишет издание. При этом отмечается, что Швеция может в итоге отказаться от британских судов и заключить сделку с Францией.

