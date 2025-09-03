https://ria.ru/20250903/britanija-2039341873.html
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Замид Алиевич Чалаев", - сказано в документе
