https://ria.ru/20250903/britanija-2039341873.html

Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции

Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции - РИА Новости, 03.09.2025

Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции

Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:44:00+03:00

2025-09-03T12:44:00+03:00

2025-09-03T12:44:00+03:00

в мире

великобритания

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg

ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Замид Алиевич Чалаев", - сказано в документе

https://ria.ru/20250319/britanija-2005994297.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия