Рейтинг@Mail.ru
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/britanija-2039341873.html
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции - РИА Новости, 03.09.2025
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции
Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:44:00+03:00
2025-09-03T12:44:00+03:00
в мире
великобритания
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d7a3f257a717eb20c948a7eb3bd6936c.jpg
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева, следует из опубликованного документа минфина королевства. "Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Замид Алиевич Чалаев", - сказано в документе
https://ria.ru/20250319/britanija-2005994297.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782879765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe14b8881cde11d216e77ba7f012b02e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
Британия наложила санкции на командира специального полка чеченской полиции

Британия внесла в санкционный список командира спецполка полиции Чечни Чалаева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомандир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список командира полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Замид Алиевич Чалаев", - сказано в документе
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
19 марта, 15:37
 
В миреВеликобританияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала