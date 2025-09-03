Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова
12:25 03.09.2025 (обновлено: 12:47 03.09.2025)
Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова
Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова
Великобритания внесла в санкционный список занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, следует из... РИА Новости, 03.09.2025
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Фонд им. Ахмата Кадырова", - сказано в документе.
Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова

Общественный фонд имени Ахмата Кадырова попал под санкции Великобритании

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, следует из опубликованного документа минфина королевства.
"Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Фонд им. Ахмата Кадырова", - сказано в документе.
Мать Рамзана Кадырова попала под британские санкции
Рамзан Кадыров
 
 
