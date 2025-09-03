https://ria.ru/20250903/britanija-2039337268.html

Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова

Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 03.09.2025

Британия ввела санкции против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова

Великобритания внесла в санкционный список занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, следует из... РИА Новости, 03.09.2025

ЛОНДОН, 3 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список занимающийся благотворительностью Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова, следует из опубликованного документа минфина королевства."Следующие лица были добавлены в консолидированный список (санкций - ред.), теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг... Фонд им. Ахмата Кадырова", - сказано в документе.

