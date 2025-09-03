https://ria.ru/20250903/bloger-2039403935.html

Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде

Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 03.09.2025

Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде

Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T15:27:00+03:00

2025-09-03T15:27:00+03:00

2025-09-03T15:27:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Волкова. "Евгению Анисимову изменили меру пресечения – с домашнего ареста под подписку о невыезде еще в июле", – сказала собеседница агентства. В июле в объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточняли, что следствие не выходило в суды Екатеринбурга с ходатайством по продлению домашнего ареста Анисимову. Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 апреля уже смягчал меру пресечения блогеру, отправив его из СИЗО под домашний арест до 19 июля. При этом в инстанции тогда отмечали, что екатеринбуржец стал фигурантом дела по статьям о клевете, незаконном распространении сведений о частной жизни, возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства, совершенным публично. Ранее ему вменяли только последнюю статью. Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге, сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, а основанием для возбуждения уголовного дела могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. В региональном управлении СК РФ пока это дело не комментируют.

https://ria.ru/20250902/markaryan-2039149864.html

https://ria.ru/20250903/chp-2039398507.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)