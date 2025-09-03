Рейтинг@Mail.ru
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 03.09.2025
15:27 03.09.2025
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 03.09.2025
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде
Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под... РИА Новости, 03.09.2025
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Волкова. "Евгению Анисимову изменили меру пресечения – с домашнего ареста под подписку о невыезде еще в июле", – сказала собеседница агентства. В июле в объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточняли, что следствие не выходило в суды Екатеринбурга с ходатайством по продлению домашнего ареста Анисимову. Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 апреля уже смягчал меру пресечения блогеру, отправив его из СИЗО под домашний арест до 19 июля. При этом в инстанции тогда отмечали, что екатеринбуржец стал фигурантом дела по статьям о клевете, незаконном распространении сведений о частной жизни, возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства, совершенным публично. Ранее ему вменяли только последнюю статью. Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге, сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, а основанием для возбуждения уголовного дела могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. В региональном управлении СК РФ пока это дело не комментируют.
екатеринбург
россия
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде

Екатеринбургского блогера Евгения Анисимова выпустили под подписку о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Волкова.
"Евгению Анисимову изменили меру пресечения – с домашнего ареста под подписку о невыезде еще в июле", – сказала собеседница агентства.
Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Следствие попросило суд продлить арест блогеру Маркаряну
2 сентября, 15:47
В июле в объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточняли, что следствие не выходило в суды Екатеринбурга с ходатайством по продлению домашнего ареста Анисимову.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 апреля уже смягчал меру пресечения блогеру, отправив его из СИЗО под домашний арест до 19 июля. При этом в инстанции тогда отмечали, что екатеринбуржец стал фигурантом дела по статьям о клевете, незаконном распространении сведений о частной жизни, возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства, совершенным публично. Ранее ему вменяли только последнюю статью.
Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге, сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, а основанием для возбуждения уголовного дела могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран.
В региональном управлении СК РФ пока это дело не комментируют.
Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка
Вчера, 15:13
Суд в Новосибирске арестовал обвиняемого в нападении на подростка
Вчера, 15:13
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
