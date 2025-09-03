https://ria.ru/20250903/bloger-2039403935.html
Блогера Анисимова выпустили под подписку о невыезде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Блогера Евгения Анисимова из Екатеринбурга, ранее отправленного под домашний арест по обвинению в распространении экстремистских материалов, выпустили под подписку о невыезде, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Волкова. "Евгению Анисимову изменили меру пресечения – с домашнего ареста под подписку о невыезде еще в июле", – сказала собеседница агентства. В июле в объединенной пресс-службе судов региона РИА Новости уточняли, что следствие не выходило в суды Екатеринбурга с ходатайством по продлению домашнего ареста Анисимову. Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 апреля уже смягчал меру пресечения блогеру, отправив его из СИЗО под домашний арест до 19 июля. При этом в инстанции тогда отмечали, что екатеринбуржец стал фигурантом дела по статьям о клевете, незаконном распространении сведений о частной жизни, возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства, совершенным публично. Ранее ему вменяли только последнюю статью. Анисимов был задержан, а впоследствии арестован по делу о распространении экстремистских материалов на ресурсах своего медиапроекта "Прекрасная Россия" утром 6 февраля в Екатеринбурге, сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, а основанием для возбуждения уголовного дела могли стать его неоднократные оскорбительные высказывания в адрес сотрудников силовых структур и уроженцев среднеазиатских стран. В региональном управлении СК РФ пока это дело не комментируют.
