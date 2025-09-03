https://ria.ru/20250903/blinovskiy-2039382378.html

Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, оспаривавшей решение налоговой инспекции об исключении из ЕГРЮЛ столичного ООО "Океан молодости", которое принадлежало мужу "королевы марафонов" Алексею Блиновскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ознобихина просила признать незаконным решение межрайонной инспекции ФНС России №46 по Москве от 1 апреля 2024 года об исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц, а также просила обязать инспекцию исключить из ЕГРЮЛ запись от 18 июля 2024 года о прекращении деятельности ООО "Океан молодости". По словам представителя финуправляющего, исключение компании из ЕГРЮЛ делает неисполнимым приговор по уголовному делу Блиновской, которым наложен арест на имущество ООО "Океан молодости". При этом о наличии какого-либо имущества у этой фирмы пока неизвестно, уточнил юрист. Он также пояснил, что Блиновские не могли раньше оспорить решение налоговой, так как находились либо под арестом, либо под запретом определенных действий, а финуправляющий узнал о компании из приговора в марте этого года. Юрист ФНС сообщил, что в отношении юрлица в ЕГРЮЛ имелись недостоверные сведения, в связи с чем еще в 2022 году была начата процедура ликвидации, которая не предполагает уведомление учредителя. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Дело о банкротстве Блиновского слушалось в закрытом режиме в арбитражном суде Ярославской области и в марте было приостановлено, по сообщениям СМИ, в связи с участием должника в СВО. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Океан молодости" была "общая врачебная практика". В "БИР-Аналитик" говорится, что по итогам 2022 года компания имела убыток свыше 24 миллионов рублей.

