Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/blinovskiy-2039382378.html
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского - РИА Новости, 03.09.2025
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского
Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, оспаривавшей решение налоговой инспекции об исключении... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:22:00+03:00
2025-09-03T14:22:00+03:00
москва
россия
ярославская область
алексей блиновский
елена блиновская
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, оспаривавшей решение налоговой инспекции об исключении из ЕГРЮЛ столичного ООО "Океан молодости", которое принадлежало мужу "королевы марафонов" Алексею Блиновскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ознобихина просила признать незаконным решение межрайонной инспекции ФНС России №46 по Москве от 1 апреля 2024 года об исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц, а также просила обязать инспекцию исключить из ЕГРЮЛ запись от 18 июля 2024 года о прекращении деятельности ООО "Океан молодости". По словам представителя финуправляющего, исключение компании из ЕГРЮЛ делает неисполнимым приговор по уголовному делу Блиновской, которым наложен арест на имущество ООО "Океан молодости". При этом о наличии какого-либо имущества у этой фирмы пока неизвестно, уточнил юрист. Он также пояснил, что Блиновские не могли раньше оспорить решение налоговой, так как находились либо под арестом, либо под запретом определенных действий, а финуправляющий узнал о компании из приговора в марте этого года. Юрист ФНС сообщил, что в отношении юрлица в ЕГРЮЛ имелись недостоверные сведения, в связи с чем еще в 2022 году была начата процедура ликвидации, которая не предполагает уведомление учредителя. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Дело о банкротстве Блиновского слушалось в закрытом режиме в арбитражном суде Ярославской области и в марте было приостановлено, по сообщениям СМИ, в связи с участием должника в СВО. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Океан молодости" была "общая врачебная практика". В "БИР-Аналитик" говорится, что по итогам 2022 года компания имела убыток свыше 24 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250714/blinovskaya-2029076434.html
москва
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ярославская область, алексей блиновский, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Москва, Россия, Ярославская область, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд признал законным решение о ликвидации одной из компаний Блиновского

Суд отклонил иск об исключении компании Блиновского "Океан молодости" из ЕГРЮЛ

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, оспаривавшей решение налоговой инспекции об исключении из ЕГРЮЛ столичного ООО "Океан молодости", которое принадлежало мужу "королевы марафонов" Алексею Блиновскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ознобихина просила признать незаконным решение межрайонной инспекции ФНС России №46 по Москве от 1 апреля 2024 года об исключении компании из Единого государственного реестра юридических лиц, а также просила обязать инспекцию исключить из ЕГРЮЛ запись от 18 июля 2024 года о прекращении деятельности ООО "Океан молодости".
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
3 апреля, 10:49
По словам представителя финуправляющего, исключение компании из ЕГРЮЛ делает неисполнимым приговор по уголовному делу Блиновской, которым наложен арест на имущество ООО "Океан молодости". При этом о наличии какого-либо имущества у этой фирмы пока неизвестно, уточнил юрист. Он также пояснил, что Блиновские не могли раньше оспорить решение налоговой, так как находились либо под арестом, либо под запретом определенных действий, а финуправляющий узнал о компании из приговора в марте этого года.
Юрист ФНС сообщил, что в отношении юрлица в ЕГРЮЛ имелись недостоверные сведения, в связи с чем еще в 2022 году была начата процедура ликвидации, которая не предполагает уведомление учредителя.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Дело о банкротстве Блиновского слушалось в закрытом режиме в арбитражном суде Ярославской области и в марте было приостановлено, по сообщениям СМИ, в связи с участием должника в СВО.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Океан молодости" была "общая врачебная практика". В "БИР-Аналитик" говорится, что по итогам 2022 года компания имела убыток свыше 24 миллионов рублей.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Перечисление Блиновской 2,7 миллиона рублей сестре мужа признали незаконным
14 июля, 17:35
 
МоскваРоссияЯрославская областьАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала