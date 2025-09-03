https://ria.ru/20250903/blagoustroystvo-2039485213.html

Благоустройство территорий медучреждений ведут в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Благоустройство территорий медучреждений в Ярославской области ведут по региональной программе, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Комплексно подходим к развитию наших больниц и поликлиник. Одновременно с модернизацией и оснащением внутри лечебных заведений меняем и среду вокруг. Третий год подряд в Ярославской области действует программа по благоустройству территорий медицинских учреждений. В 2025 (году - ред.) на эти цели выделено более 50 миллионов рублей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, средства направлены на приведение в порядок внутренних дворов, асфальтирование проездов, создание пешеходных зон и оборудование мест отдыха. Евраев отметил, что в 2025 году благоустройство проводится на пяти крупных объектах. В частности, работы ведутся в Переславской центральной районной больнице. На асфальтировку площадки для приема санитарной авиации, а также на благоустройство вокруг детской поликлиники и пищеблока из регионального бюджета выделено 16 миллионов рублей. На территории Борисоглебской ЦРБ, по данным губернатора, идет приемка работ первого этапа обновления внутреннего двора. Это укладка покрытия из брусчатки, обустройство пешеходных дорожек и площадок под установку лавочек. Сумма контракта – 5,1 миллиона рублей. "Мы рады возможности преобразовать пространство нашей больницы, сделать его современным и удобным. Благоустроенная территория создает позитивную атмосферу, улучшает настроение и поднимает общий настрой пациентов и врачей", – цитирует пресс-служба областного правительства исполняющего обязанности главного врача Борисоглебской ЦРБ Романа Насырова. Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства, параллельно в регионе идет процесс всестороннего обновления лечебных учреждений. Работа ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Закупается современное лечебное и диагностическое оборудование, ведутся капитальные ремонты, возводятся новые медицинские модульные здания. Общий бюджет программы в этом году превышает миллиард рублей, уточнил Трусов.

