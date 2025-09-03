https://ria.ru/20250903/bespilotniki-2039236564.html

В Краснодарском крае упали обломки двух БПЛА

Обломки БПЛА упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в двух районах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале."Падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы", - говорится в сообщении оперштаба.Отмечается, что в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам, при этом серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.

