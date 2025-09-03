https://ria.ru/20250903/avtomobili-2039271728.html

Анатолий Светликов: в российских автомобилях скоро станет больше полимеров

Замена металлических деталей на полимерные в автомобиле позволяет снизить его вес, ускорить ремонт в автосервисе и даже уменьшить вредные выбросы. Как крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и один из лидеров глобальной нефтегазохимии "Сибур" развивает применение синтетических материалов в российской транспортной отрасли, почему это способствует созданию технологического суверенитета, сколько килограммов пластика в автомобиле, в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал директор дивизиона "Транспорт" компании Анатолий Светликов. Беседовала Елена Савинова.ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Как сейчас себя чувствует автопром в части обеспеченности полимерами и синтетическими каучуками? Что изменилось за последние годы после ухода европейских производителей и поставщиков сырья?– Давайте не будем забывать, что на дворе уже почти 2026 год, и уход европейских компаний произошел два-три года назад. Сейчас рынок чувствует себя достаточно уверенно. Страна в целом обеспечена полимерами и каучуками, и рисков нехватки каких-то марок нет.Если говорить про каучуки, где до 2022 года был достаточно большой объем ввозимой продукции, то сегодня доля их импорта составляет менее 1%. Мы достаточно оперативно среагировали на уход зарубежных компаний и за последние годы разработали большое количество рецептурных решений в рамках программы по импортозамещению. Также мы оказывали технологическую поддержку шинным компаниям, поскольку разработки и все рецептуры ранее базировались в европейских штаб-квартирах.В части полимеров ситуация аналогичная. Мы продолжили выпускать полимерные решения для автомобильной промышленности. Раньше это были импортные решения, поэтому сейчас можно без скромности сказать, что большинство фар и баков для отечественных автомобилей производится из материалов "Сибура".В России сейчас около 160-170 производителей автокомплектующих, мы напрямую работаем практически с каждым вторым. Параллельно в работе более 70 проектов в области локализации автокомпонентов. Только за последний год нам удалось внедрить и локализовать свыше десяти новых решений.– Какую долю в выручке компании сейчас занимают продажи синтетических каучуков и полимеров для транспорта?– Если мы возьмем весь портфель в части полимеров и каучуков, то примерно 5% из него приходятся на транспортную отрасль.– А как распределяется соотношение внутреннего рынка и экспорта продукции для транспорта?– Порядка 90% приходятся на приоритетный для нас внутренний рынок. Остальное идет на экспорт, но, конечно, соотношение зависит от конкретной группы продуктов и внутреннего спроса в моменте.– Возможно ли в российских шинах полностью заместить импортный натуральный каучук вашим синтетическим?– Исторически рецептуры были построены таким образом, что в каждой шине в мире использовался и используется натуральный каучук. Так сложилось ввиду ограниченного предложения изопренового каучука, который в мире помимо нас производит достаточно ограниченное количество компаний.Есть поручение правительства России о создании суверенитета шинной отрасли. И в том числе в рамках него в 2024 году совместно с партнерами мы произвели порядка 500 опытных шин, которые не содержат натуральный каучук. Это был эксперимент, который показал положительный результат. Поэтому сейчас у нас есть большой проект под эгидой Минпромторга, который направлен на субституцию натурального каучука в шинах синтетическим.В целом, произвести замену марки, а тем более вида каучука, в шинах намного сложнее, чем заменить марку полимера при производстве того или иного автокомпонента. У каждой шинной компании есть своя уникальная рецептура, которая не раскрывается. Поэтому мы сейчас совместно с нашими партнерами, с вовлечением китайских институтов, специализирующихся на рецептурах производства шин, разрабатываем новые решения из различных видов синтетических каучуков, которые позволят заместить натуральный каучук. К примеру, весной выпустили новую марку каучуков, шины с применением которой уже испытали в полевых условиях с компанией IkonTyres.– Способны ли существующие мощности обеспечить замену натурального каучука синтетическим в России?– Нам не нужно будет строить какие-то дополнительные производства, чтобы удовлетворить растущий спрос. По мощностям мы занимаем третье место среди глобальных производителей. Мы присутствуем в большинстве шин, производимых в мире.Сейчас загрузка мощностей составляет 100%, это связано с тем, что география наших продаж диверсифицирована. Когда будет возникать дополнительная потребность в каучуках в России, нужный объем легко будет обеспечиваться за счет снятия части продукции с экспорта.– Какие еще цели по импортозамещению вы сейчас ставите в части транспортной отрасли? В каком они сейчас статусе?– Если говорить в контексте тонн, то страна уже самообеспечена и полимерами, и каучуками. Сейчас перед нами стоит задача разработки новых продуктовых решений и субституции металла на синтетические материалы.– Почему нужно заниматься созданием новых продуктов и заменять привычные материалы полимерами?– В среднем легковом автомобиле применяется порядка 150-175 килограммов полимерных материалов. Самое главное преимущество увеличения объема полимерных деталей — возможность снижения веса автомобиля при сохранении требуемых технических и эксплуатационных свойств. При этом уменьшаются расходы топлива и, соответственно, выбросы CO2.Кроме того, полимеры не подвержены коррозии, особенно в наших зимних условиях, когда используется большое количество реагентов. Металл на полимерные материалы можно заменить в ресиверах, крупногабаритных топливных баках грузовиков и автобусов, рессорах, элементах крепления — кронштейнах.– По грузовым автомобилям какие проекты вы сейчас реализуете?– Например, совместно с "КамАЗом" мы сейчас находимся на финальной стадии тестирования топливного бака, произведенного методом ротоформования из полиэтилена. Металлический топливный бак на "КамАЗе" весит 30 килограмм, а из разработанного нами решения — всего десять. После завершения тестирования разработки мы приступим к испытаниям в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте (НАМИ) для получения сертификационных документов.Еще один пример на стыке импортозамещения и нового решения — это полидициклопентадиен, суперконструкционный пластик, который, в частности, активно используется в автопроме, но скорее в грузовой технике. Он позволяет вместо металла делать из полимеров большое количество компонентов автомобиля. Раньше этот продукт импортировался из Китая.На базе "Нижнекамскнефтехима" нам удалось довести нашу марку до таких свойств и качества, которые требуются автопрому, разработали свою каталитическую систему и сейчас проводим тестирования с "ГАЗом"и "КамАЗом".– Вы упоминали IkonTyres, а с какими еще компаниями вы работаете над замещением каучуков в шинах?– Мы работаем со всеми российскими шинными компаниями и производителями резинотехнических изделий, такими как Pirelli, "Кордиант", "Волтайр". Ведется плотное взаимодействие в части разработок: адаптации рецептур, разработки новых решений и субституции традиционных материалов на синтетические. С кем-то просто мы продвинулись дальше, с кем-то только начинаем сотрудничество в этом направлении.– Может ли "АвтоВАЗ", например, для своей Lada сейчас закупить у вас все необходимые полимеры?– Большая часть полимерных деталей Lada уже сделаны из полимеров, произведенных "Сибуром". Но нужно понимать, что ряд продуктов просто не входит в наш продуктовый портфель. Но они есть в России. Например, это касается полиамида.– Получается, что Россия обеспечена полностью полимерами для автомобиля?– Если мы говорим про базовые решения, это так. Но есть ряд специфических продуктов, которые в РФ не производятся. Это полиацеталь, полибутилентерефталат, ряд специфических марок полиамида.Поэтому мы сейчас активно работаем над заменой подобных решений альтернативными, а также продвигаем в партнерстве с Минпромторгом дальнейшую глубокую локализацию производства, в том числе китайских автомобилей, представленных в России. Это позволило бы, во-первых, удешевить китайские автомобили, которые собираются у нас в стране, и, во-вторых, развить компетенции отечественных производителей автокомпонентов.– А как это возможно сделать?– Есть два метода производства автомобиля. Есть мелкоузловая сборка, когда машины производятся непосредственно в России. Есть крупноузловая сборка, так называемое "отверточное" производство, когда китайский автомобиль приезжает в виде разобранного конструктора, и все детали устанавливаются уже непосредственно на заводе.Сейчас основная задача — это развитие компетенций по мелкоузловой сборке. Это дало бы дополнительные рабочие места, развивало компетенции и, конечно, позволило бы увеличить объем применения российских синтетических материалов. Мы готовы удовлетворить спрос.– По каким еще направлениям вы развиваете сотрудничество с "АвтоВАЗом"?– С "АвтоВАЗом" мы начали сотрудничество чуть позже, чем с "КамАЗом". Поэтому проектов в разработке у нас меньше: порядка восьми против двадцати с "КамАЗом".На сегодняшний день у нас реализованы два якорных проекта — это применение полимеров при производстве фар и топливных баков. Если говорить о новых проектах, то нами совместно с партнерами было разработано решение для производства сидений. Это полиуретановая система, которую мы сейчас тестируем на базе одного из производителей сидений. Уже в конце этого года планируем начать полноценные поставки ему наших решений.– Может ли замена металлических деталей на полимерные как-то повлиять на безопасность при транспортных авариях?– Есть обывательское мнение, что полимер — это что-то мягкое, и, как следствие, небезопасное. Но все же особенности ряда марок и произведенных из них готовых деталей с добавлением специальной химии как раз позволяют делать привычный в голове мягкий пластик достаточно твердым и ударопрочным. Благодаря этому полимерные детали не уступают металлическим.У полимеров есть еще одно преимущество. Если авария, к сожалению, уже произошла, полимерную деталь можно заменить в сервисе гораздо быстрее, нежели металлическую. Металлическую дверь, к примеру, вам придется вырезать, затем приваривать. Также мы уверены, что в будущем пластиковые детали можно будет делать на 3D-принтерах. Это ускорит обслуживание автомобиля в разы.– Почему пока не распространена замена металлических дверей или корпуса на полимерные?– В целом в европейском и японском автопромах опыт такой есть. Например, у популярного Nissan X-Trail пятая дверь уже давно полимерная. Тот же Renault активно внедряет полимерные двери. В России это не очень развито, потому что присутствует некий скепсис и консерватизм отрасли. Это достаточно серьезный вызов, с которым мы работаем: объясняем нашим партнерам, в чем преимущества решений из синтетических материалов в сравнении с традиционными.И, в принципе, мы уже с одним из наших партнеров, инжиниринговой компанией, разработали концепт пятой полимерной двери непосредственно под "АвтоВАЗ". Планируем оценку нашей разработки с автопроизводителем и уверены, что через какой-то промежуток времени внедрим его в серийное производство автомобиля.

