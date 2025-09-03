https://ria.ru/20250903/artisty-2039226724.html

Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске

Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и "снова рвутся туда"... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и "снова рвутся туда" порадовать публику, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Уже не один иностранный артист выступил в Донецком и Луганском цирках. Едут из Франции, Германии, Италии, Гватемалы. И снова туда рвутся, хотят порадовать местную публику. А потом возвращаются в свои страны и там становятся первоисточниками, говорят, как все на самом деле, а не то, что им там по телевизору показывают", - сказал он в интервью aif.ru.

