Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске
01:04 03.09.2025
Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске
Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и "снова рвутся туда"... РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и "снова рвутся туда" порадовать публику, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. "Уже не один иностранный артист выступил в Донецком и Луганском цирках. Едут из Франции, Германии, Италии, Гватемалы. И снова туда рвутся, хотят порадовать местную публику. А потом возвращаются в свои страны и там становятся первоисточниками, говорят, как все на самом деле, а не то, что им там по телевизору показывают", - сказал он в интервью aif.ru.
Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске

Артисты из недружественных стран выступают в Донецке и Луганске

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Иностранные артисты из недружественных стран, таких как Франция, Германия и Италия, не раз выступали в Донецком и Луганском цирках и "снова рвутся туда" порадовать публику, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
"Уже не один иностранный артист выступил в Донецком и Луганском цирках. Едут из Франции, Германии, Италии, Гватемалы. И снова туда рвутся, хотят порадовать местную публику. А потом возвращаются в свои страны и там становятся первоисточниками, говорят, как все на самом деле, а не то, что им там по телевизору показывают", - сказал он в интервью aif.ru.
О разговоре Путина и Макрона, ситуации на Ближнем Востоке и национальной идее России. Полное интервью Сергея Степашина - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Сергей Степашин: после СВО отношение Запада к России изменится
18 июля, 11:00
 
Франция Германия Италия Эдгард Запашный Большой Московский Государственный цирк
 
 
