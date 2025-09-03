В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна
ААЦ: арест архиепископа Аджапахяна продлили с нарушением закона
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в Армении в призывах к захвату власти, был продлен судом с грубейшим нарушением закона, говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Суд в Ереване во вторник продлил на месяц арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Срок его содержания под стражей истекал 6 сентября.
"Второго сентября с грубейшим нарушением закона и права был в очередной раз продлен срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. Совершенно очевидно, что суд вместо отправления правосудия открыто присоединился к развязанной властями антицерковной кампании, взяв на себя недостойную роль осуществления расправы над священнослужителями и лицами, поддерживающими Церковь", - говорится в заявлении.
В ААЦ заявили, что необходимо положить конец беззаконию, в том числе дискриминационному подходу, и немедленно освободить как архиепископа Микаэла, так и других "незаконно арестованных по ложным обвинениям лиц".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
