Рейтинг@Mail.ru
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:35 03.09.2025 (обновлено: 16:37 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/armeniya-2039423685.html
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна - РИА Новости, 03.09.2025
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна
Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в Армении в призывах к захвату власти, был продлен судом с грубейшим нарушением закона, говорится в заявлении РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:35:00+03:00
2025-09-03T16:37:00+03:00
религия
в мире
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:65:890:566_1920x0_80_0_0_591c8ee065763c889e9c2e197404b613.jpg
ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в Армении в призывах к захвату власти, был продлен судом с грубейшим нарушением закона, говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Суд в Ереване во вторник продлил на месяц арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Срок его содержания под стражей истекал 6 сентября. "Второго сентября с грубейшим нарушением закона и права был в очередной раз продлен срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. Совершенно очевидно, что суд вместо отправления правосудия открыто присоединился к развязанной властями антицерковной кампании, взяв на себя недостойную роль осуществления расправы над священнослужителями и лицами, поддерживающими Церковь", - говорится в заявлении. В ААЦ заявили, что необходимо положить конец беззаконию, в том числе дискриминационному подходу, и немедленно освободить как архиепископа Микаэла, так и других "незаконно арестованных по ложным обвинениям лиц". Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250805/ssha-2033511337.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:43:890:711_1920x0_80_0_0_9edad016b6b496e397525fefcead0aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
Религия, В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В ААЦ высказались о продлении ареста Аджапахяна

ААЦ: арест архиепископа Аджапахяна продлили с нарушением закона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости. Арест архиепископа Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в Армении в призывах к захвату власти, был продлен судом с грубейшим нарушением закона, говорится в заявлении духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Суд в Ереване во вторник продлил на месяц арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Срок его содержания под стражей истекал 6 сентября.
"Второго сентября с грубейшим нарушением закона и права был в очередной раз продлен срок ареста архиепископа Микаэла Аджапахяна. Совершенно очевидно, что суд вместо отправления правосудия открыто присоединился к развязанной властями антицерковной кампании, взяв на себя недостойную роль осуществления расправы над священнослужителями и лицами, поддерживающими Церковь", - говорится в заявлении.
В ААЦ заявили, что необходимо положить конец беззаконию, в том числе дискриминационному подходу, и немедленно освободить как архиепископа Микаэла, так и других "незаконно арестованных по ложным обвинениям лиц".
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ЕС и США закрывают глаза на преследование ААЦ, заявил армянский политик
5 августа, 16:34
 
РелигияВ миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала