Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
12:46 03.09.2025 (обновлено: 13:00 03.09.2025)
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине
пекин
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
дмитрий песков
в мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков.Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
пекин, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, дмитрий песков, в мире
Пекин, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, В мире
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков.
Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
