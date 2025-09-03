https://ria.ru/20250903/aliev-2039343559.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине
Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков.Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.
