Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Алиевым в Пекине

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Субстантивного общения президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какого-то субстантивного общения не было на этот раз", - сказал Песков.Ранее Путин и Алиев поприветствовали друг друга в Пекине на торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны. Телеканал Baku TV опубликовал кадры с кратким рукопожатием лидеров России и Азербайджана.

