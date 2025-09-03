https://ria.ru/20250903/aktivisty-2039323678.html

В Москве прошла акция против японских милитаристов

В Москве прошла акция против японских милитаристов - РИА Новости, 03.09.2025

В Москве прошла акция против японских милитаристов

Молодые активисты провели митинг против японских милитаристов у стен дипломатического представительства Токио в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:40:00+03:00

2025-09-03T11:40:00+03:00

2025-09-03T11:45:00+03:00

япония

россия

китай

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039325333_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_77f1ab7dc8828231c4c0f2837ad3f0a9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Молодые активисты провели митинг против японских милитаристов у стен дипломатического представительства Токио в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Активная молодежь в среду утром собралась у стен посольства Японии с российскими флагами, различными плакатами в поддержку России и против Японии. Весь митинг проходил под российские и советские патриотические песни. "Против геноцида", "Нет военным преступлениям", "Справедливости нет. Фальсификации!", "Правда сильнее лжи! "Нет фальсификации истории!" и "Историю нельзя переписать", а также "Нет нацизму", скандировали активисты. "Мы знаем, что Япония не заключила мирный договор по итогам Второй мировой войны с Советским Союзом и КНР. Токио также не признает Курильские острова, Кунашир, Шокотан и еще несколько других российской территории. Это одна из причин, почему я сегодня вот здесь активно выступаю против японского империализма и его остатков после Второй Мировой войны. Я сегодня здесь, потому что я патриот", - сказал РИА Новости участник митинга Тихон, учащийся факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Митинг продолжался более получаса. В митинге приняло участие около 50 молодых активистов. "Я считаю, что в такие времена надо поддерживать нашу страну, и главное, не забывать о той истории, которая уже произошла, то есть о событиях Второй мировой войны, о событиях Великой Отечественной войны. Считаю, что без этого у нас не будет достойного и правдивого будущего", - поделилась своим мнением с РИА Новости участник акции и студентка РХТУ имени Менделеева Диана. В конце участники мероприятия спели "Катюшу". Верный союзническим обязательствам и принимая во внимание тандем Японии и гитлеровской Германии, СССР 8 августа 1945 года объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную. Стремительное продвижение советских войск определило поражение Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться. 2 сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250902/kurily-2039015727.html

https://ria.ru/20250902/yaponiya-2039015208.html

https://ria.ru/20250830/yaponiya-2038489087.html

япония

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, россия, китай, москва, в мире