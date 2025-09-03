https://ria.ru/20250903/aeroport-2039239871.html

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.09.2025

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:36:00+03:00

2025-09-03T03:36:00+03:00

2025-09-03T03:44:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_73e5ebe98d2b6ecd56521352b1548d20.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250903/aeroport-2039221347.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко