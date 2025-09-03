https://ria.ru/20250903/aeroport-2039239871.html
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.09.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:36:00+03:00
2025-09-03T03:36:00+03:00
2025-09-03T03:44:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_73e5ebe98d2b6ecd56521352b1548d20.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250903/aeroport-2039221347.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315383_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_89941914440ae7f46d13f060246e2c47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов