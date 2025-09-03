https://ria.ru/20250903/aeroflot-2039477739.html
"Аэрофлот": спрос на рейсы между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
"Аэрофлот": спрос на рейсы между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 03.09.2025
"Аэрофлот": спрос на рейсы между Россией и Китаем вырос в 1,5 раза
Количество бронирований на рейсы "Аэрофлота" из России в Китай в день появления информации о безвизовом въезде выросло более чем в 1,5 раза относительно... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T18:21:00+03:00
2025-09-03T18:21:00+03:00
2025-09-03T18:21:00+03:00
аэрофлот
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83efef5900927bac8439d6c4bec7ef8.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Количество бронирований на рейсы "Аэрофлота" из России в Китай в день появления информации о безвизовом въезде выросло более чем в 1,5 раза относительно предыдущего дня, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Группа увеличила пассажиропоток между Россией и Китаем на 33% за восемь месяцев 2025 года, число путешественников на рейсах компании составило более 653 тысяч. Самое популярное направление — это рейс "Москва — Шанхай — Москва". За восемь месяцев текущего года этим маршрутом воспользовалось более 117 тысяч пассажиров. Также в топ-3 китайских направлений вошли рейсы между Москвой и Гуанчжоу (более 93 тысяч пассажиров), Москвой и Санья (более 84 тысяч пассажиров). Из Москвы самолеты группы проводят прямые рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Санья. С 2 октября возобновляются регулярные рейсы из Москвы в Гонконг. Также действует региональная программа прямых рейсов на остров Хайнань (Санья) из Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и Владивостока. Авиакомпания "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" проводит прямые перелеты из Красноярска — в Пекин, Харбин и Санья, из Владивостока — в Харбин и Шанхай. Ранее компания сообщила о том, что с 1 октября она откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Гоа.
россия
китай
