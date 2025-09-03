https://ria.ru/20250903/aeroflot-2039347298.html

"Аэрофлот" открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Гоа

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска на Гоа, сообщила авиакомпания. "Аэрофлот открывает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Гоа. Полеты будут выполняться с 1 октября три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на воздушной линии между столицей Сибири и популярным курортом Индии будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. В преддверии зимнего сезона "Аэрофлот" также возобновит традиционные для этого времени года рейсы на Гоа из Москвы и Екатеринбурга. Полеты из Екатеринбурга стартуют 3 октября, из Москвы - 4 октября. Таким образом, предстоящей осенью и зимой авиакомпания предложит прямые перелеты на Гоа из трех российских городов.

