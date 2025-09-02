https://ria.ru/20250902/zemletryaseniya-2007928080.html

Крупные землетрясения в мире в 2025 году

Крупные землетрясения в мире в 2025 году - РИА Новости, 02.09.2025

Крупные землетрясения в мире в 2025 году

31 августа в афганских провинциях Кунар, Лагман и Нангархар произошло землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC),... РИА Новости, 02.09.2025

31 августа в афганских провинциях Кунар, Лагман и Нангархар произошло землетрясение. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от города Джелалабада и залегал на глубине десять километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценивает магнитуду в 6,0, расстояние от эпицентра до Джелалабада – в 27 километров, а глубину очага – в восемь километров. В результате разгула стихии число жертв превысило 1,1 тысячи человек, количество пострадавших приблизилось к 3,25 тысячи, сотни людей остаются под завалами. Разрушено более восьми тысяч домов. В ночь на 15 августа по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси (Индонезия) произошло землетрясение магнитудой 6,2. Число пострадавших превысило 40 человек, ранения получили более 600 человек. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.10 августа в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), эпицентр располагался в провинции Балыкесир, очаг залегал на глубине 11 километров. В результате землетрясения обрушилось 16 зданий. Жертвой стихии стал один человек, еще 29 пострадали. 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе. Четыре волны с заплеском порядка до 200 метров в Северо-Курильске затопили порт и рыбозавод "Алаид". В Сахалинской области были затоплены предприятия "СК БСФ" и "Гранис", подтоплены рыбоводные цеха "Азимута", все сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал. На Камчатке произошло обрушение стены здания одного из детских садов. В Сахалинской области жертв и значительных разрушений не было. По данным министра здравоохранения Камчатского края Олега Мельникова, пострадали несколько человек, тяжелых травм не зафиксировано. Из-за угрозы цунами на Камчатке из Северо-Курильска Сахалинской области были эвакуированы 587 детей и 2,1 тысячи взрослых. В результате землетрясения на Камчатке в ряде стран Латинской Америки, включая Мексику, Колумбию, Эквадор, Перу и Чили, были объявлены различные уровни тревоги в связи с угрозой цунами.В ночь на 3 июня недалеко от курорта Мармарис на юге Турции произошло землетрясение. Очаг залегал на глубине 67 километров. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,0. Толчки ощущались в провинции Мугла и других регионах. По информации главы МВД Турции, 14-летняя девушка испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но спасти ее не удалось, еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы. Разрушений нет.1 мая в северо-восточной иранской провинции Хорасан-Резави произошло землетрясение мощностью пять баллов по шкале Рихтера. Его очаг залегал на глубине десять километров под землей. В результате землетрясения пострадали 29 человек – жители городов Торбете-Хейдарие, Роштхар, Гонабад и Тайбад.23 апреля землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет. Более четырех тысяч зданий получили небольшие повреждения.13 апреля в Таджикистане произошло сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в эпицентре, который находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе составила 5-6, в Раштском районе – 4-5, в Душанбе – 3. Кроме того, днем, вечером и утром 14 апреля было зафиксировано еще четыре подземных толчка магнитудой 4-5.Во время землетрясения погиб трехлетний ребенок, несколько человек получили телесные повреждения. В общей сложности полностью было разрушено 65 жилых домов, частично пострадали 193, еще 150 домов получили незначительные повреждения.28 марта землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в результате землетрясения погибли свыше 3,6 тысячи человек, около пяти тысяч получили ранения.Более 50 тысяч зданий были разрушены. В результате землетрясения, произошедшего в Мьянме, обрушилось недостроенное 30-этажное здание Управления генерального аудитора Таиланда в Бангкоке. По данным на май была подтверждена гибель под обломками здания 89 человек, еще 11 человек числились пропавшими без вести.12 марта в городе Ош на юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5. По данным министра чрезвычайных ситуаций республики Бообека Ажикеева, в регионе повреждения получили 25 жилых домов, один из которых признан аварийным и опасным для проживания, 12 школ, детский сад и семейный центр здоровья.15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 1,3 км от села Бельтир Кош-Агачского района. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле. По словам главы Республики Алтай Андрея Турчака, незначительные повреждения выявили на 60 социальных объектах – школах, детсадах, ФАПах, ДК. Несущие конструкции не повреждены, в основном речь идет о нарушениях штукатурного слоя.21 января на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4. Землетрясение произошло в 50 километрах на северо-восток от города Тайнань. По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, очаг залегал на глубине 9,7 километра. В результате разгула стихии 26 человек получили ранения и обратились за медицинской помощью. Больше всего от землетрясения пострадали район Наньси города Тайнань и город Дапу в уезде Цзяи, расположенные в юго-западной части острова. 7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг залегал на глубине 10 километров. После землетрясения было зафиксировано более 1,2 тысячи повторных подземных толчков, в том числе 33 подземных толчка магнитудой 3,0 и выше. В результате землетрясения 126 человек погибли, 61,5 тысячи человек пострадали. 2 января в уезде Юннин в Иньчуане (Китай) произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг залегал на глубине 10 километров, после чего в тот же день в районе городского подчинения Цзиньфэн произошло землетрясение магнитудой 4,6. В результате разгула стихии пострадали шесть человек. Около пяти тысяч человек были признаны нуждающимися в переселении после ударов стихии. 