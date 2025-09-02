Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
15:44 02.09.2025 (обновлено: 18:12 02.09.2025)
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
На востоке Афганистана произошло еще одно землетрясение — магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На востоке Афганистана произошло еще одно землетрясение — магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По данным сейсмологов, это произошло в 12:29 по времени UTC в 54 километрах от города Джелалабад и в 36 — от Асадабада. Очаг залегал на глубине 35 километров.Мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана поздно вечером 31 августа. По данным EMSC, магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от Джелалабада и залегал на глубине десять километров. Затем последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир. Оно разрушило многие деревни и перегрузило хрупкую систему здравоохранения Афганистана, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан перенес уже три мощных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
афганистан, в мире, джелалабад, кунар
Афганистан, В мире, Джелалабад, Кунар
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Афганистана

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. На востоке Афганистана произошло еще одно землетрясение — магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, это произошло в 12:29 по времени UTC в 54 километрах от города Джелалабад и в 36 — от Асадабада. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
Вчера, 14:39
Мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана поздно вечером 31 августа. По данным EMSC, магнитуда составила 6,2, очаг располагался в 50 километрах от Джелалабада и залегал на глубине десять километров. Затем последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.
Больше всего пострадала провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир. Оно разрушило многие деревни и перегрузило хрупкую систему здравоохранения Афганистана, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.
По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан перенес уже три мощных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
30 августа, 03:02
 
АфганистанВ миреДжелалабадКунар
 
 
