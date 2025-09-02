https://ria.ru/20250902/zayavlenie-2039181438.html

"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС

"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025

"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС

Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания...

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan."Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", — говорится в публикации.Автор отмечает, что США уже сокрушают ЕС своими пошлинами, Россия рушит его мечты о владычестве над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС на голову опережают ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом плане."Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС. Если вы думаете, что ЕС это переживет, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн", — подчеркнул журналист.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

