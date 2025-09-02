Рейтинг@Mail.ru
"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 02.09.2025 (обновлено: 19:00 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/zayavlenie-2039181438.html
"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС
"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС - РИА Новости, 02.09.2025
"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС
Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:06:00+03:00
2025-09-02T19:00:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
евросоюз
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_0:267:3082:2001_1920x0_80_0_0_f7f7c52dae8434c222f453bd94f8bdb1.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan."Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", — говорится в публикации.Автор отмечает, что США уже сокрушают ЕС своими пошлинами, Россия рушит его мечты о владычестве над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС на голову опережают ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом плане."Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС. Если вы думаете, что ЕС это переживет, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн", — подчеркнул журналист.Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250902/es-2039150885.html
https://ria.ru/20250902/stubb-2039121788.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038871339_867:573:2771:2001_1920x0_80_0_0_0ffa482c7be147dcc2a7117f50012f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, евросоюз, шос
В мире, Россия, США, Украина, Евросоюз, ШОС
"Разорвут на части": на Западе сделали заявление о ЕС после саммита ШОС

Steigan: ЕС не сможет пережить усиление БРИКС и ШОС

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций — участников заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Европейский союз в ближайшее время ждет распад, и усиление БРИКС и ШОС ускоряет этот процесс, пишет норвежский журналист Пол Стейган в статье для издания Steigan.
"Мрачная реальность ЕС: союз фактически рухнул, никакого будущего у него нет. Его разорвут на части превосходящие силы — как изнутри, так и извне", — говорится в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"ЕС в истерике". Во Франции выступили с призывом после саммита ШОС
Вчера, 15:51
Автор отмечает, что США уже сокрушают ЕС своими пошлинами, Россия рушит его мечты о владычестве над ресурсами Украины, а БРИКС и ШОС на голову опережают ЕС в экономическом, коммерческом и технологическом плане.
"Бизнес не упустит своего, когда по достоинству оценит возможности для инвестиций и роста, которые предлагают БРИКС и ШОС. Если вы думаете, что ЕС это переживет, то я могу предложить на продажу парочку отличных мостов через Рейн", — подчеркнул журналист.
Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Шанхайская организация сотрудничества — международное объединение, основанное в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия. Государства — партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Президент Финляндии опасается, что Запад проиграет ШОС
Вчера, 15:11
 
В миреРоссияСШАУкраинаЕвросоюзШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала