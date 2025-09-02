Рейтинг@Mail.ru
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 02.09.2025 (обновлено: 19:53 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/zaderzhanie-2039196491.html
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников - РИА Новости, 02.09.2025
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников
Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:39:00+03:00
2025-09-02T19:53:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
общество
мошенники
мошенничество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике. "Следственной частью следственного управления МВД России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК России (пособничество в мошенничестве)… В настоящее время подозреваемые задержаны, к ним применены различные меры пресечения", – говорится в сообщении. По данным следствия, с мая по июль 2025 года трое жителей Дагестана с помощью специализированного оборудования оказывали услуги связи неустановленным колл-центрам, которые для хищения денег россиян совершали массовые мошеннические звонки от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб. Установлено, что оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тысяч SIM-карт, члены преступной группы использовали для совершения преступлений в восьми регионах России, в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму более 4,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250822/set-2036962129.html
https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038610461.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика дагестан, общество, мошенники, мошенничество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Общество, мошенники, Мошенничество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников

Трех дагестанцев задержали по подозрению в пособничестве кол-центрам мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Следственной частью следственного управления МВД России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК России (пособничество в мошенничестве)… В настоящее время подозреваемые задержаны, к ним применены различные меры пресечения", – говорится в сообщении.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали сеть связи, используемую украинскими мошенниками
22 августа, 13:06
По данным следствия, с мая по июль 2025 года трое жителей Дагестана с помощью специализированного оборудования оказывали услуги связи неустановленным колл-центрам, которые для хищения денег россиян совершали массовые мошеннические звонки от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб.
Установлено, что оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тысяч SIM-карт, члены преступной группы использовали для совершения преступлений в восьми регионах России, в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму более 4,5 миллиона рублей.
Компьютерная техника в брошенном украинскими мошенниками кол-центре - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Подполье заявило о падении доходов украинских телефонных мошенников
31 августа, 05:20
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанОбществомошенникиМошенничествоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала