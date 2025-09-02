https://ria.ru/20250902/zaderzhanie-2039196491.html

Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников

Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников - РИА Новости, 02.09.2025

Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников

Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона РИА Новости, 02.09.2025

МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике. "Следственной частью следственного управления МВД России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК России (пособничество в мошенничестве)… В настоящее время подозреваемые задержаны, к ним применены различные меры пресечения", – говорится в сообщении. По данным следствия, с мая по июль 2025 года трое жителей Дагестана с помощью специализированного оборудования оказывали услуги связи неустановленным колл-центрам, которые для хищения денег россиян совершали массовые мошеннические звонки от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб. Установлено, что оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тысяч SIM-карт, члены преступной группы использовали для совершения преступлений в восьми регионах России, в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму более 4,5 миллиона рублей.

