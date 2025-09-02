https://ria.ru/20250902/zaderzhanie-2039196491.html
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников - РИА Новости, 02.09.2025
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников
Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:39:00+03:00
2025-09-02T19:39:00+03:00
2025-09-02T19:53:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
общество
мошенники
мошенничество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 сен - РИА Новости. Трое жителей Дагестана задержаны по подозрению в оказании услуг связи мошенническим колл-центрам, похитившим у жителей разных регионов России более 4,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике. "Следственной частью следственного управления МВД России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК России (пособничество в мошенничестве)… В настоящее время подозреваемые задержаны, к ним применены различные меры пресечения", – говорится в сообщении. По данным следствия, с мая по июль 2025 года трое жителей Дагестана с помощью специализированного оборудования оказывали услуги связи неустановленным колл-центрам, которые для хищения денег россиян совершали массовые мошеннические звонки от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб. Установлено, что оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тысяч SIM-карт, члены преступной группы использовали для совершения преступлений в восьми регионах России, в общей сложности причинен материальный ущерб на сумму более 4,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250822/set-2036962129.html
https://ria.ru/20250831/moshenniki-2038610461.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6bff27019fd48d2ca8fb67ebfb79713c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, общество, мошенники, мошенничество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Общество, мошенники, Мошенничество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трех жителей Дагестана заподозрили в пособничестве кол-центрам мошенников
Трех дагестанцев задержали по подозрению в пособничестве кол-центрам мошенников