На Кубани задержали мужчину по обвинению в убийстве женщины
В Усть-Лабинске задержали мужчину по обвинению в убийстве пропавшей женщины
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Задержан мужчина по подозрению в убийстве женщины в кубанском Усть-Лабинске, пропавшей при загадочных обстоятельствах, на допросе он признал вину, сообщает СК РФ.
Ранее СК сообщал о поисках жительницы Краснодарского края, пропавшей при загадочных обстоятельствах. По предварительным данным следствия, днем 21 августа к женщине, сидевшей в машине на рынке в Усть-Лабинске, подошел мужчина и попросил его подвезти. Во время поездки фигурант попросил свернуть в район очистных сооружений, где несколько раз ударил женщину ножом в жизненно важные органы. Затем он перетащил тело потерпевшей на заднее сиденье машины и отвез авто в район станицы Кирпильской, где избавился по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины. На следующее утро подозреваемый вернулся на место преступления и перевез автомобиль в лес между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Там же он закопал тело жертвы, и там же его через некоторое время обнаружили местные жители.
Курский суд вынес приговор мужчине, убившему бабушку и брата
28 августа, 18:31
"В ходе совместной работы следователей и криминалистов краевого управления СК во взаимодействии с сотрудниками ГУК СК России (Криминалистический центр) и оперативными сотрудниками была установлена причастность к убийству женщины 51-летнего местного жителя, который задержан следователем СКР… Благодаря грамотно выстроенной следователем тактике допроса фигурант сознался в содеянном, рассказал об обстоятельствах произошедшего и о месте сокрытия тела", - говорится в сообщении СК.
Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в полицию поступило обращение от отца 36-летней женщины, пропавшей без вести.
"Все эти дни он скрывался в лесу, а вчера пришел домой за продуктами и вещами", - добавила Волк в Telegram-канале.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.
В Петербурге женщина убила своего ребенка
8 августа, 22:55