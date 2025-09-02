В Ирпене в Киевской области прогремели взрывы
В Ирпене в Киевской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ирпень Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.
"Сообщают о взрывах в Ирпене Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18