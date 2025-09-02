https://ria.ru/20250902/vzryvy-2039028326.html

В Ирпене в Киевской области прогремели взрывы

В Ирпене в Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025

В Ирпене в Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Ирпень Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ирпень Киевской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Ирпене Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

