Вучич выразил Путину признательность за дружеское отношение к сербам

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу РФ Владимира Путина за дружеское отношение к сербскому народу и поддержку сохранения территориальной... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу РФ Владимира Путина за дружеское отношение к сербскому народу и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии."Разрешите выразить вам лично большую признательность за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу", - заявил Вучич во время встречи с Путиным в Пекине.

россия, в мире, сербия, пекин, александр вучич, владимир путин