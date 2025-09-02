https://ria.ru/20250902/vuchich-2039146587.html
Вучич выразил Путину признательность за дружеское отношение к сербам
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил главу РФ Владимира Путина за дружеское отношение к сербскому народу и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии."Разрешите выразить вам лично большую признательность за уважение и поддержку сохранения территориальной целостности Сербии и за дружеское отношение к сербскому народу", - заявил Вучич во время встречи с Путиным в Пекине.
