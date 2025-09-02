https://ria.ru/20250902/vuchich-2039146160.html

Вучич заявил, что для Сербии важно сотрудничество с Россией

Вучич заявил, что для Сербии важно сотрудничество с Россией - РИА Новости, 02.09.2025

Вучич заявил, что для Сербии важно сотрудничество с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Белграда важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой, и выразил надежду на то, что будет возможность... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Белграда важно сотрудничество на высоком уровне с Москвой, и выразил надежду на то, что будет возможность укреплять взаимоотношения между странами."Для Сербии очень важно сотрудничество на высоком уровне с Россией во всех областях. Надеюсь, что у нас будет возможность не только сохранять, но и укрепить и увеличить наше сотрудничество", - сказал Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

