Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики
17:22 02.09.2025
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества."Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества.
"Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.
