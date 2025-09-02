https://ria.ru/20250902/vuchich--2039171581.html
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики - РИА Новости, 02.09.2025
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества."Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.
Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики
Президент Сербии Вучич обсудил с Путиным темы ВТС и энергетики