https://ria.ru/20250902/vuchich--2039171581.html

Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики

Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики - РИА Новости, 02.09.2025

Путин обсудил с Вучичем темы ВТС и энергетики

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T17:22:00+03:00

2025-09-02T17:22:00+03:00

2025-09-02T17:30:00+03:00

александр вучич

в мире

владимир путин

павел зарубин

россия

сербия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_6ae04e06058ef177d1bef9ce125f755d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что провел хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что они обсудили в том числе вопросы энергетики и военно-технического сотрудничества."Я всегда очень доволен, когда президент (Путин - ред.) имеет время и возможность встретиться со мной и членами нашей делегации, я думаю что была хорошая встреча. Господин президент, он дорогой друг нашей страны... Мы, конечно, разговаривали обо всех вопросах из разных областей, энергетика, военно-техническое сотрудничество, участие российских компаний в инфраструктурных проектах. Все эти вопросы очень важны для нас", - сказал Вучич журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Он также выразил признательность Путину за оказание поддержки Сербии и сербскому народу.

https://ria.ru/20250830/diplomatiya-2015267705.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вучич, в мире, владимир путин, павел зарубин, россия, сербия