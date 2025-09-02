https://ria.ru/20250902/vtb-2039042254.html
ВТБ предоставил гарантийную поддержку МСБ на 3 триллиона рублей
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. За пять лет ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса гарантии и аккредитивы более чем на 3 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. В преддверии ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко рассказал, что развитие документарных продуктов стало одним из ключевых факторов поддержки российского предпринимательства, обеспечивая надежность сделок и стимулируя рост новых проектов. ВТБ продолжает активно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя гарантии, которые позволяют предпринимателям уверенно выполнять обязательства перед партнерами и заказчиками. "Банковские гарантии и аккредитивы стали эффективными инструментами повышения финансовой устойчивости среднего и малого бизнеса. За несколько лет цифровизация сделала их максимально доступными для предпринимателей по всей стране и упростила участие бизнеса в государственных и коммерческих проектах", – отметил Еременко. По словам топ-менеджера, переход к дистанционному оформлению продуктов стал стандартом на банковском рынке – в ВТБ уже две трети гарантий малый бизнес оформляет онлайн. Технология позволяет получить электронную экспресс-гарантию в течение нескольких часов без необходимости посещать отделение банка. В 2025 году спрос на такие гарантии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество продаж приходится на гарантии исполнения, необходимые для подтверждения надежности бизнеса при заключении контрактов на поставку товаров и услуг. По данным ВТБ, основные объемы гарантий получили предприятия транспортной и инфраструктурной отраслей (28%), торговли (18%), машиностроения и металлообработки (13%), а также жилищного и коммерческого строительства (12%).
