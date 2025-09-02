Рейтинг@Mail.ru
ВСУ три раза за день атаковали Энергодар
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 02.09.2025
ВСУ три раза за день атаковали Энергодар
ВСУ три раза за день атаковали Энергодар
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Город – спутник ЗАЭС Энергодар в Запорожской области в течение дня был три раза атакован дронами-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, повреждения уточняются, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. В понедельник, 1 сентября Пухов сообщал об атаке тремя дронами жилой застройки города, никто не пострадал. "Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течении дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются", - написал Пухов. Он попросил горожан быть острожными.
энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Город – спутник ЗАЭС Энергодар в Запорожской области в течение дня был три раза атакован дронами-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, повреждения уточняются, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов.
В понедельник, 1 сентября Пухов сообщал об атаке тремя дронами жилой застройки города, никто не пострадал.
"Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течении дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются", - написал Пухов.
Он попросил горожан быть острожными.
