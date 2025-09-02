https://ria.ru/20250902/vsu-2039206676.html
ВСУ три раза за день атаковали Энергодар
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Город – спутник ЗАЭС Энергодар в Запорожской области в течение дня был три раза атакован дронами-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, повреждения уточняются, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. В понедельник, 1 сентября Пухов сообщал об атаке тремя дронами жилой застройки города, никто не пострадал. "Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течении дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются", - написал Пухов. Он попросил горожан быть острожными.
