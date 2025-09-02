https://ria.ru/20250902/vsu-2039206676.html

ВСУ три раза за день атаковали Энергодар

ВСУ три раза за день атаковали Энергодар - РИА Новости, 02.09.2025

ВСУ три раза за день атаковали Энергодар

Город – спутник ЗАЭС Энергодар в Запорожской области в течение дня был три раза атакован дронами-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, повреждения уточняются,... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T20:52:00+03:00

2025-09-02T20:52:00+03:00

2025-09-02T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Город – спутник ЗАЭС Энергодар в Запорожской области в течение дня был три раза атакован дронами-камикадзе ВСУ, пострадавших нет, повреждения уточняются, написал в своем Telegram-канале глава администрации города Максим Пухов. В понедельник, 1 сентября Пухов сообщал об атаке тремя дронами жилой застройки города, никто не пострадал. "Не прекращаются террористические атаки ВСУ по Энергодару. Сегодня в течении дня зафиксировано три атаки дронами-камикадзе в черте города. Все атаки совершены в 1-ом микрорайоне в жилой застройке. Пострадавших нет. Повреждения уточняются", - написал Пухов. Он попросил горожан быть острожными.

https://ria.ru/20250902/ukraina-2039203843.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины