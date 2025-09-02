Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область более 120 раз беспилотниками за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 120 беспилотниками, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и зафиксированы атаки 123 беспилотников, из них 43 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 35 частных домовладениях, двух магазинах, сельхозпредприятии, двух коммерческих объектах, сельхозтехнике и 24 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори, а также хутор Церковный атакованы 9 беспилотниками, 6 из которых сбиты… В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры, Беленькое и Берёзовка подверглись атакам 19 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в районе в результате атак дронов ранены пять мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе совершены атаки 17 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты, Алексеевский округ и Волоконовский район атакованы по одному беспилотнику. По данным главы региона, в Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 15 боеприпасами и атакам 20 дронов, пострадала 18-летняя девушка. В Краснояружском районе выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 25 беспилотников, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.