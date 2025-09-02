Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/vsu-2039027133.html
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 02.09.2025
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 120 беспилотниками, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:03:00+03:00
2025-09-02T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 120 беспилотниками, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и зафиксированы атаки 123 беспилотников, из них 43 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 35 частных домовладениях, двух магазинах, сельхозпредприятии, двух коммерческих объектах, сельхозтехнике и 24 транспортных средствах. "В Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори, а также хутор Церковный атакованы 9 беспилотниками, 6 из которых сбиты… В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры, Беленькое и Берёзовка подверглись атакам 19 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в районе в результате атак дронов ранены пять мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе совершены атаки 17 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты, Алексеевский округ и Волоконовский район атакованы по одному беспилотнику. По данным главы региона, в Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 15 боеприпасами и атакам 20 дронов, пострадала 18-летняя девушка. В Краснояружском районе выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 25 беспилотников, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Доброе, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 31 беспилотником, из которых 22 сбиты и подавлены", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250902/shturm-2038921110.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область более 120 раз беспилотниками за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области более 120 беспилотниками, шесть мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 40 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и зафиксированы атаки 123 беспилотников, из них 43 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 35 частных домовладениях, двух магазинах, сельхозпредприятии, двух коммерческих объектах, сельхозтехнике и 24 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе сёла Наумовка, Отрадное, Солохи и Ясные Зори, а также хутор Церковный атакованы 9 беспилотниками, 6 из которых сбиты… В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры, Беленькое и Берёзовка подверглись атакам 19 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в районе в результате атак дронов ранены пять мирных жителей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе совершены атаки 17 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты, Алексеевский округ и Волоконовский район атакованы по одному беспилотнику. По данным главы региона, в Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам 15 боеприпасами и атакам 20 дронов, пострадала 18-летняя девушка. В Краснояружском районе выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 25 беспилотников, отметил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Доброе, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 31 беспилотником, из которых 22 сбиты и подавлены", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
"Сварить ВСУ в котле". С чем столкнулись штурмовики в ДНР
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала