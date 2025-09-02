https://ria.ru/20250902/voronezh-2039084055.html
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО
Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T13:53:00+03:00
2025-09-02T13:53:00+03:00
2025-09-02T13:53:00+03:00
происшествия
воронеж
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под влиянием жен и ради денег, говорится в постановлении суда. По данным суда, Бабичева опубликовала в чате в Telegram с 294 участниками видео с оскорблением участников СВО, которые, по ее словам, пошли служить под влиянием своих женщин ради получения денег. "Признать Бабичеву Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей", — говорится в постановлении суда.
https://ria.ru/20250826/bloger-2037705022.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, telegram
Происшествия, Воронеж, Telegram
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО
Блогера Бабичеву оштрафовали на 12 тыс руб за оскорбления участников СВО