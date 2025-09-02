Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025
13:53 02.09.2025
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО
В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО
происшествия
воронеж
telegram
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под влиянием жен и ради денег, говорится в постановлении суда. По данным суда, Бабичева опубликовала в чате в Telegram с 294 участниками видео с оскорблением участников СВО, которые, по ее словам, пошли служить под влиянием своих женщин ради получения денег. "Признать Бабичеву Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей", — говорится в постановлении суда.
воронеж
происшествия, воронеж, telegram
Происшествия, Воронеж, Telegram
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под влиянием жен и ради денег, говорится в постановлении суда.
По данным суда, Бабичева опубликовала в чате в Telegram с 294 участниками видео с оскорблением участников СВО, которые, по ее словам, пошли служить под влиянием своих женщин ради получения денег.
"Признать Бабичеву Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей", — говорится в постановлении суда.
ПроисшествияВоронежTelegram
 
 
