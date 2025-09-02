https://ria.ru/20250902/voronezh-2039084055.html

В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО

В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 02.09.2025

В Воронеже блогершу оштрафовали за оскорбления участников СВО

Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:53:00+03:00

2025-09-02T13:53:00+03:00

2025-09-02T13:53:00+03:00

происшествия

воронеж

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 сен - РИА Новости. Левобережный районный суд Воронежа оштрафовал блогершу Бабичеву за разжигание ненависти после ее высказываний в адрес мужчин, которые пошли на СВО якобы под влиянием жен и ради денег, говорится в постановлении суда. По данным суда, Бабичева опубликовала в чате в Telegram с 294 участниками видео с оскорблением участников СВО, которые, по ее словам, пошли служить под влиянием своих женщин ради получения денег. "Признать Бабичеву Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства - ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей", — говорится в постановлении суда.

https://ria.ru/20250826/bloger-2037705022.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, telegram