https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2025
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, который стартует в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:30:00+03:00
2025-09-02T14:30:00+03:00
2025-09-02T14:30:00+03:00
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_0:102:2613:1572_1920x0_80_0_0_5d94c306a8feb9077314c9e76fe78e98.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, который стартует в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. На протяжении всего гостевого маршрута от аэропорта Владивостока до острова Русский вдоль трассы стоят наряды ДПС. Работают кинологи со служебными собаками, они проверяют виадуки, мосты и участки трассы. Кроме того, усилены меры безопасности на острове Русском, где пройдут основные мероприятия форума. Там также дежурят сотрудники полиции, работают правоохранители с собаками. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250901/vino-2038874357.html
владивосток
русский (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305893_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_e86fb6ff3f16970c44777f7184c3ae63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ, который стартует в среду