Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
14:30 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html
Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ
2025-09-02T14:30:00+03:00
2025-09-02T14:30:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, который стартует в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. На протяжении всего гостевого маршрута от аэропорта Владивостока до острова Русский вдоль трассы стоят наряды ДПС. Работают кинологи со служебными собаками, они проверяют виадуки, мосты и участки трассы. Кроме того, усилены меры безопасности на острове Русском, где пройдут основные мероприятия форума. Там также дежурят сотрудники полиции, работают правоохранители с собаками. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, который стартует в среду, передаёт корреспондент РИА Новости.
На протяжении всего гостевого маршрута от аэропорта Владивостока до острова Русский вдоль трассы стоят наряды ДПС. Работают кинологи со служебными собаками, они проверяют виадуки, мосты и участки трассы.
Кроме того, усилены меры безопасности на острове Русском, где пройдут основные мероприятия форума. Там также дежурят сотрудники полиции, работают правоохранители с собаками.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
