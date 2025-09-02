Во Владивостоке усилили меры безопасности перед ВЭФ

https://ria.ru/20250902/vladivostok-2039102760.html

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, который стартует в среду, передаёт корреспондент РИА Новости. На протяжении всего гостевого маршрута от аэропорта Владивостока до острова Русский вдоль трассы стоят наряды ДПС. Работают кинологи со служебными собаками, они проверяют виадуки, мосты и участки трассы. Кроме того, усилены меры безопасности на острове Русском, где пройдут основные мероприятия форума. Там также дежурят сотрудники полиции, работают правоохранители с собаками. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

