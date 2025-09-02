Рейтинг@Mail.ru
03:16 02.09.2025
Рейс из Владивостока в Москву отменили из-за столкновения с птицами
происшествия
владивосток
москва
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель, сообщает авиакомпания. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, отправления ожидают 172 пассажира. "В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержке рейса Владивосток-Москва авиакомпания сообщает, что вынуждено отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика. Отмечается, что пассажиры перебронированы на другие рейсы, вылетающие 1 и 2 сентября, для всех желающих организовано размещение в гостинице и предоставлены напитки и питание.
владивосток
москва
происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, запланированный на 1 сентября, отменен из-за столкновения судна с птицами при посадке во Владивостоке, был поврежден носовой обтекатель, сообщает авиакомпания.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что запланированный на 17.30 (10.30 мск) 1 сентября рейс в Москву авиакомпании "Аэрофлот" задержан во Владивостоке почти на 20 часов по техническим причинам, отправления ожидают 172 пассажира.
ПроисшествияВладивостокМоскваАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
