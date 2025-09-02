https://ria.ru/20250902/vladimirputin-2039055332.html

Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США

02.09.2025
Россия надеется на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия надеется на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен, заявил президент РФ Владимир Путин."Надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

