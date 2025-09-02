https://ria.ru/20250902/vladimirputin-2039055332.html
Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США
Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США - РИА Новости, 02.09.2025
Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США
Россия надеется на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:42:00+03:00
2025-09-02T12:42:00+03:00
2025-09-02T12:45:00+03:00
россия
сша
в мире
китай
владимир путин
си цзиньпин
роберт фицо
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_177:28:3103:1674_1920x0_80_0_0_cd0e84c4f87fc531081fd74c27478f6f.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия надеется на то, что конструктивный диалог с США будет продолжен, заявил президент РФ Владимир Путин."Надеемся, что этот конструктивный диалог будет продолжен", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.Российский лидер 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250902/rossiya-2039008485.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038993677_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_cef5b2cc68606ac5025f98f072b5e161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, роберт фицо, шос
Россия, США, В мире, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Роберт Фицо, ШОС
Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США
Владимир Путин: Россия надеется на продолжение конструктивного диалога с США